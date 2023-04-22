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Дощі не вщухають: синоптики розповіли, які області України сьогодні заллє

22 квітня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Дощі не вщухають: синоптики розповіли, які області України сьогодні заллє
Жінка із рожевим зонтиком в парку під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 22 квітня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Однак в деяких областях спостерігатимуться дощі.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 22 квітня

У південній частині, а також східних, більшості центральних та Сумській областях невеликі, місцями помірні дощі. Однак на решті території без значних опадів.

Вітер північний 5-10 м/с.

Температура вночі +2-7°, у південній частині до +10°; вдень +12-17°, у східних областях +8-13°; в Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень +5-10° тепла.

 

Прогноз погоди в Україні 22 квітня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні 22 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві та області

Сьогодні в столиці без істотних опадів. Температура повітря вночі +5-7°, вдень +14-16°.

У Київській області буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер північний 5-10 м/с.

Температура вночі +2-7°, вдень +12-17°.

Прогноз погоди на вихідні 22-23 квітня від Наталки Діденко

"Тепло наближається, але дощі вперто залишаються", — зазначила народна синоптикиня.

В Україні на вихідних очікується підвищення температури повітря до +20° вдень, вночі +9°.

Сьогодні в східній частині, на Полтавщині та Запоріжжі буде свіжіше, +9-12°.

У неділю 23 квітня переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі, незначні дощі пройдуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму.

 

Прогноз опадів по Україні на 22-23 квітня. Фото: Наталка Діденко
Прогноз опадів по Україні на 22-23 квітня. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що останніми днями спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Також спостерігаються небезпечні гідрологічні явища 21-24 квітня.

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