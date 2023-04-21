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З дощами, але тепло: синоптики розповіли, у які регіони завтра прийде потепління

21 квітня 2023 16:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода на 22 квітня — синоптики розповіли, чи перестане дощитиме
Люди гуляють у парку "Наталка" в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У суботу, 22 квітня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Однак впродовж дня буде тепло.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні на 22 квітня

Синоптики зазначають, що у південній частині, східних, більшості центральних та Сумській областях невеликі, місцями помірні дощі. Проте на решті території без істотних опадів.

Вітер північний 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7°, у південній частині до 10°; вдень 12-17°, у східних областях 8-13°; в Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні 22 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області

Зазначається, що 22 квітня у Київській області буде хмарно з проясненнями, проте без опадів.

Вітер північний 5-10 м/с.

Температура по області вночі 2-7°, вдень 12-17°;
у Києві вночі 5-7°, вдень 14-16°.

Небезпечні гідрологічні явища

Зазначається, що 21-24 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів вздовж Кременчуцького водосховища у Черкаській області (ІІІ рівень небезпеки — червоний).

Також Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься  затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів  в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий).

Окрім того, впродовж 21-24 квітня на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (І рівень небезпеки — жовтий).

Також 21-24 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки — помаранчеви)й.

А на Десні нижче с.Розльоти в межах Чернігівської області продовжаться підвищення рівнів води на 2-10 см за добу з подальшим затопленням заплави на ділянці Десни Макошине-Морівськ, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, частковим затопленням присадибних ділянок та можливо окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий).

На р. Снов продовжуватимуться зниження рівнів води на 1-5 см за добу з утриманням затоплення заплави та перевищенням небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий).

Також 22-24 квітня на річці Стир в створі поста Колки при подальшому підвищенні рівня води на 1-5 см за добу очікується затоплення сільськогосподарських  та господарських споруд в прирічкових населених пунктах Камінь-Каширського та Луцького районів Волинської області (I рівень небезпеки — жовтий).

Упродовж 21-22 квітня очікується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля с.Макошине висотою 740-750 см  над нулем поста (рівень води на 8 год. 21 квітня становив 740 см) з подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у  Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, початковим затопленням присадибних ділянок та можливо окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий).

погода в Україні
Небезпечні гідрологічні явища в Україні 22 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря 22 квітня в інших регіонах

  • Бахмут: +10-12°C, хмарно, помірний дощ;
  • Київ: +5-15°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;
  • Львів: +5-15°C, хмарно з проясненнями, без опадів;
  • Одеса: +7-16°C, хмарно, помірний дощ;
  • Дніпро: +6-11°C, хмарно, помірний дощ;
  • Харків: +6-10°C, хмарно, помірний дощ;
  • Луганськ: +6-10°C, хмарно, помірний дощ;
  • Донецьк: +6-10°C, хмарно, помірний дощ;
  • Крим: +7-12°C, хмарно, помірний дощ.
погода в Україні
Погода в Україні 22 квітня. Фото: Метеопрог

Нагадаємо, останніми днями спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

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