Погода на 22 апреля — синоптики рассказали, перестанет ли дождь

Люди гуляют по парку "Наталка" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 22 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. Однако в течение дня будет тепло.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине на 22 апреля

Синоптики отмечают, что в южной части, восточных, большинстве центральных и Сумской областей небольшие, местами умеренные дожди. Однако на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7°, в южной части до 10°; днем 12-17°, в восточных областях 8-13°; в Карпатах ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

Прогноз погоды в Украине 22 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Отмечается, что 22 апреля в Киевской области облачно с прояснениями, однако без осадков.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура по области ночью 2-7°, днем 12-17°;

в Киеве ночью 5-7°, днем 14-16°.

Опасные гидрологические явления

Отмечается, что 21-24 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов вдоль Кременчугского водохранилища в Черкасской области (III уровень опасности — красный).

Также Верхнем Днепре в пределах страны будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки, сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отопление и отрезание от основных путей сообщения и частичным затоплением отдельных населенных пунктов в ряде приречных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

Кроме того, в течение 21-24 апреля на Днепре в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых участков в ряде приречных населенных пунктов (І уровень опасности — желтый).

Также 21-24 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской (ІІ уровень опасности — оранжевый).

А на Десне ниже с.Разлеты в пределах Черниговской области продолжатся повышение уровней воды на 2-10 см в сутки с последующим затоплением поймы на участке Десны Макошине-Моровск, территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород -Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области, частичным затоплением приусадебных участков и возможно отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

На Снов будут продолжаться снижение уровней воды на 1-5 см в сутки с содержанием затопления поймы и превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

Также 22-24 апреля на реке Стырь в створе поста Колки при дальнейшем повышении уровня воды на 1-5 см в сутки ожидается затопление сельскохозяйственных и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Камень-Каширского и Луцкого районов Волынской области (I уровень опасности — желтый).

В течение 21-22 апреля ожидается прохождение максимального уровня половодья на Десне возле с.Макошино высотой 740-750 см над постным нулем (уровень воды на 8 ч. 21 апреля составлял 740 см) с последующим затоплением поймы, территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области, начальным затоплением приусадебных участков и возможно отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

Опасные гидрологические явления в Украине 22 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха 22 апреля в других регионах

Бахмут: +10-12°C, облачно, умеренный дождь;

Киев: +5-15°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;

Львов: +5-15°C, облачно с прояснениями, без осадков;

Одесса: +7-16°C, облачно, умеренный дождь;

Днепр: +6-11°C, облачно, умеренный дождь;

Харьков: +6-10°C, облачно, умеренный дождь;

Луганск: +6-10°C, облачно, умеренный дождь;

Донецк: +6-10°C, облачно, умеренный дождь;

Крым: +7-12°C, облачно, умеренный дождь.

Погода в Украине 22 апреля. Фото: Метеопрог

Напомним, в последние дни наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.