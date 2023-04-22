Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Дожди не утихают: синоптики рассказали, какие области Украины сегодня зальет arrow

Дожди не утихают: синоптики рассказали, какие области Украины сегодня зальет

22 апреля 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Дожди не утихают: синоптики рассказали, какие области Украины сегодня зальет
Женщина с розовой парасолькой в парке под дождем. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 22 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. Однако в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 22 апреля

В южной части, а также восточных, большинстве центральных и Сумской областях небольшие, местами умеренные дожди. Однако на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура ночью +2-7°, в южной части до +10°; днем +12-17°, в восточных областях +8-13°; в Карпатах ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

 

Прогноз погоды в Украине 22 апреля. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине 22 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

Сегодня в столице без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5-7°, днем +14-16°.

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура ночью +2-7°, днем +12-17°.

Прогноз погоды на выходные 22-23 апреля от Наталки Диденко.

"Тепло приближается, но дожди упрямо остаются", — отметила народный синоптик.

В Украине в выходные ожидается повышение температуры воздуха до +20° днем, ночью +9°.

Сегодня в восточной части, в Полтавской области и Запорожье будет свежее, +9-12°.

В воскресенье 23 апреля подавляющая часть Украины наконец-то окажется в сухом воздухе, небольшие дожди пройдут только в восточных областях, Запорожье и Крыму.

 

Прогноз осадков по Украине на 22-23 апреля. Фото: Наталья Диденко
Прогноз осадков по Украине на 22-23 апреля. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что в последние дни наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Также наблюдаются опасные гидрологические явления 21-24 апреля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас