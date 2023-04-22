Дожди не утихают: синоптики рассказали, какие области Украины сегодня зальет

Женщина с розовой парасолькой в парке под дождем. Фото: Новости.

Сегодня, 22 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. Однако в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 22 апреля

В южной части, а также восточных, большинстве центральных и Сумской областях небольшие, местами умеренные дожди. Однако на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура ночью +2-7°, в южной части до +10°; днем +12-17°, в восточных областях +8-13°; в Карпатах ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

Прогноз погоды в Украине 22 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

Сегодня в столице без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5-7°, днем +14-16°.

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура ночью +2-7°, днем +12-17°.

Прогноз погоды на выходные 22-23 апреля от Наталки Диденко.

"Тепло приближается, но дожди упрямо остаются", — отметила народный синоптик.

В Украине в выходные ожидается повышение температуры воздуха до +20° днем, ночью +9°.

Сегодня в восточной части, в Полтавской области и Запорожье будет свежее, +9-12°.

В воскресенье 23 апреля подавляющая часть Украины наконец-то окажется в сухом воздухе, небольшие дожди пройдут только в восточных областях, Запорожье и Крыму.

Прогноз осадков по Украине на 22-23 апреля. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что в последние дни наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Также наблюдаются опасные гидрологические явления 21-24 апреля.