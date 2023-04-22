Тепло приближается, дожди упрямо остаются. Прогноз погоды от народной синоптикини.

Станет теплее, но зонты прятать не стоит: народный синоптик рассказала о погоде на завтра
Тепло близится, но дожди упрямо остаются. Прогноз погоды по Украине на 23 апреля от народного синоптика Натальи Диденко.
Об этом сообщает Наталья Диденко.
Погода по Украине
В воскресенье, 23 апреля, в Украине ожидается повышение температуры воздуха. В большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12+18 градусов.
По завершению недели подавляющая часть Украины наконец-то окажется в сухом воздухе. Небольшие дожди пройдут только в восточных областях, Запорожье и Крыму.
Прогноз погоды в Киеве
В воскресенье в столице ожидается сухая погода.
Температура воздуха в Киеве на 23 апреля:
- ночью до +8+10
- днем до +15+17 градусов.
Напомним, что сегодня мы писали, что в воскресенье, 23 апреля в Украину наконец-то придет тепло. Во всех регионах температура воздуха будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.