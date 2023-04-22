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Станет теплее, но зонты прятать не стоит: народный синоптик рассказала о погоде на завтра

22 апреля 2023 20:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Тепло приближается, дожди упрямо остаются. Прогноз погоды от народной синоптикини.
Жители Киева с зонтиками на одной из улиц столицы. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Тепло близится, но дожди упрямо остаются. Прогноз погоды по Украине на 23 апреля от народного синоптика Натальи Диденко.

Об этом сообщает Наталья Диденко.

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Погода по Украине

В воскресенье, 23 апреля, в Украине ожидается повышение температуры воздуха. В большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12+18 градусов.

По завершению недели подавляющая часть Украины наконец-то окажется в сухом воздухе. Небольшие дожди пройдут только в восточных областях, Запорожье и Крыму.

погода
Прогноз осадков по Украине на 23 апреля. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в Киеве

В воскресенье в столице ожидается сухая погода.

Температура воздуха в Киеве на 23 апреля:

  • ночью до +8+10
  • днем до +15+17 градусов.

Напомним, что сегодня мы писали, что в воскресенье, 23 апреля в Украину наконец-то придет тепло. Во всех регионах температура воздуха будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.

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