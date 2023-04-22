Прогноз погоди в Україні 23 квітня — що обіцяють синоптики

Люди гуляють в парку "Наталка" в Києві. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 23 квітня в Україну нарешті прийде тепло. У всіх регіонах температура повітря буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 23 квітня

Упродовж дня, 23 квітня, в Україні буде хмарна з проясненнями.

У східних областях, вдень і в південній частині, на Дніпропетровщині, в Карпатах та прикарпатських областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. У центральних і південних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 13-18°С, на Закарпатті, Львівщині та Одещині до 20°С.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0°С, вдень 6-11°С тепла.

Погода в Україні 23 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 23 квітня

У Київській області 23 квітня буде хмарно з проясненнями, однак без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 3-8°С тепла, вдень 13-18°С;

по Києву вночі 5-7°С тепла, вдень 15-17°С.

Прогноз на 23 квітня від Наталки Діденко

"Тепло наближається, але дощі вперто залишаються", — зазначила народна синоптикиня.

В Україні на вихідних очікується підвищення температури повітря до +20°С вдень, вночі +9°С.

У неділю 23 квітня переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі, незначні дощі пройдуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму.

Прогноз опадів по Україні на 23 квітня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Температура повітря 23 квітня в інших регіонах

Бахмут: +10-15°C, хмарно, помірний дощ;

Київ: +7-17°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;

Львів: +5-17°C, хмарно з проясненнями, без опадів;

Одеса: +8-16°C, хмарно, помірний дощ;

Дніпро: +6-17°C, хмарно, помірний дощ;

Харків: +6-16°C, хмарно, помірний дощ;

Луганськ: +7-15°C, хмарно, помірний дощ;

Донецьк: +7-15°C, хмарно, помірний дощ;

Крим: +7-14°C, хмарно, помірний дощ.



Погода в Україні 23 квітня. Фото: Метеопрог

Нагадаємо, що останніми днями спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Також спостерігаються небезпечні гідрологічні явища 22-24 квітня.