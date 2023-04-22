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Наконец ворвется жара: синоптики рассказали о погоде на завтра

22 апреля 2023 15:57
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине 23 апреля — обещающие синоптики
Люди гуляют в парке "Наталка" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В воскресенье, 23 апреля в Украину наконец-то придет тепло. Во всех регионах температура воздуха будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.  

Об этом сообщает Укргидрометцентр.  

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Прогноз погоды в Украине 23 апреля

В течение дня, 23 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями.

В восточных областях, днем и южной части, в Днепропетровской области, в Карпатах и прикарпатских областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. В центральных и южных областях ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 13-18°С, в Закарпатье, Львовской и Одесской областях до 20°С тепла.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью около 0°С, днем 6-11°С тепла.

погода в Украине
Погода в Украине 23 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 23 апреля

В Киевской области 23 апреля будет облачно с прояснениями, однако без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 13-18°С;
по Киеву ночью 5-7°С тепла, днем 15-17°С.

Прогноз на 23 апреля от Наталки Диденко

"Тепло приближается, но дожди упорно остаются", — отметила народная синоптика.

В Украине в выходные ожидается повышение температуры воздуха до +20°С днем, ночью +9°С.

В воскресенье 23 апреля подавляющая часть Украины наконец-то окажется в сухом воздухе, небольшие дожди пройдут только в восточных областях, Запорожье и Крыму.

погода в Украине
Прогноз осадков по Украине на 23 апреля. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Температура воздуха 23 апреля в других регионах.

  • Бахмут: +10-15°C, облачно, умеренный дождь;
  • Киев: +7-17°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;
  • Львов: +5-17°C, облачно с прояснениями, без осадков;
  • Одесса: +8-16°C, облачно, умеренный дождь;
  • Днепр: +6-17°C, облачно, умеренный дождь;
  • Харьков: +6-16°C, облачно, умеренный дождь;
  • Луганск: +7-15°C, облачно, умеренный дождь;
  • Донецк: +7-15°C, облачно, умеренный дождь;
  • Крым: +7-14°C, облачно, умеренный дождь.
погода в Украине

Погода в Украине 23 апреля. Фото: Метеопрог

Напомним, что в последние дни наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Также наблюдаются опасные гидрологические явления 22-24 апреля.

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