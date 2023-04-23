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Жара надвигается: как долго она продлится и стоит ли прятать зонты

23 апреля 2023 06:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода на 23 апреля: жара и дожди
Во всех регионах температура воздуха будет не ниже 18°С. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украину наконец-то движется тепло. Во всех регионах температура воздуха до конца недели будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Тепло близится, хотя дожди упрямо остаются.

В Украине в выходные ожидается повышение температуры воздуха.

Хоть и не до +20-ти, но все же не эти противные +9-ть.

В восточных областях, днем и южной части, на Днепропетровщине, в Карпатах и прикарпатских областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Погода в Украине 23 апреля. Фото: Укргидрометцентр

По данным народного синоптика Натальи Диденко, в большинстве областей Украины в течение воскресенья столбики термометров поднимутся до +12+18 градусов.

"22 — 23 апреля в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12+18 градусов. Только в восточной части, на Полтавщине и Запорожье будет свежее, +9+12 градусов", — написала она.

В конце недели подавляющая часть Украины наконец-то окажется в сухом воздухе. Небольшие дожди будут только в восточных областях, Запорожье и Крыму.

Погода в Киеве и области

В Киеве в воскресенье — сухая погода. Пишет Наталья Диденко.

Солнце будет.

Температура воздуха в столице 22 апреля ночью +7, днем +15 градусов.

В воскресенье ночью уже даже потеплеет до +8+10, а днем до +15+17 градусов.

Прогноз осадков по Украине на 23 апреля. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Температура воздуха в других регионах

  • Бахмут: +10 — 15°C, облачно, умеренный дождь;
  • Киев: +7 — 17°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;
  • Львов: +5 — 17°C, облачно с прояснениями, без осадков;
  • Одесса: +8 — 16°C, облачно, умеренный дождь;
  • Днепр: +6 — 17°C, облачно, умеренный дождь;
  • Харьков: +6 — 16°C, облачно, умеренный дождь;
  • Луганск: +7 — 15°C, облачно, умеренный дождь;
  • Донецк: +7 — 15°C, облачно, умеренный дождь;
  • Крым: +7 — 14°C, облачно, умеренный дождь.

Напомним, в воскресенье, 23 апреля в Украину наконец-то придет тепло. Во всех регионах температура воздуха будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.

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