Погода на 23 апреля: жара и дожди

Жара надвигается: как долго она продлится и стоит ли прятать зонты
В Украину наконец-то движется тепло. Во всех регионах температура воздуха до конца недели будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода по Украине
Тепло близится, хотя дожди упрямо остаются.
В Украине в выходные ожидается повышение температуры воздуха.
Хоть и не до +20-ти, но все же не эти противные +9-ть.
В восточных областях, днем и южной части, на Днепропетровщине, в Карпатах и прикарпатских областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
По данным народного синоптика Натальи Диденко, в большинстве областей Украины в течение воскресенья столбики термометров поднимутся до +12+18 градусов.
"22 — 23 апреля в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12+18 градусов. Только в восточной части, на Полтавщине и Запорожье будет свежее, +9+12 градусов", — написала она.
В конце недели подавляющая часть Украины наконец-то окажется в сухом воздухе. Небольшие дожди будут только в восточных областях, Запорожье и Крыму.
Погода в Киеве и области
В Киеве в воскресенье — сухая погода. Пишет Наталья Диденко.
Солнце будет.
Температура воздуха в столице 22 апреля ночью +7, днем +15 градусов.
В воскресенье ночью уже даже потеплеет до +8+10, а днем до +15+17 градусов.
Температура воздуха в других регионах
- Бахмут: +10 — 15°C, облачно, умеренный дождь;
- Киев: +7 — 17°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;
- Львов: +5 — 17°C, облачно с прояснениями, без осадков;
- Одесса: +8 — 16°C, облачно, умеренный дождь;
- Днепр: +6 — 17°C, облачно, умеренный дождь;
- Харьков: +6 — 16°C, облачно, умеренный дождь;
- Луганск: +7 — 15°C, облачно, умеренный дождь;
- Донецк: +7 — 15°C, облачно, умеренный дождь;
- Крым: +7 — 14°C, облачно, умеренный дождь.
Напомним, в воскресенье, 23 апреля в Украину наконец-то придет тепло. Во всех регионах температура воздуха будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.