Температура повітря продовжує підійматися: в яких областях України очікувати спеку 25 квітня

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 25 квітня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози. Температура повітря продовжує рости.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

У західних та східних областях України будуть короткочасні дощі, вдень подекуди грози. На решті території країни — без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 15-20°, на заході та сході країни 9-14°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 1-6° тепла.

Прогноз погоди на 25 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київській області

Завтра, 25 квітня, очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують, що опадів не буде.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

По області вночі 4-9°, вдень 15-20°;

у Києві вночі 6-8°, вдень 17-19°.

Сніголавинна ситуація

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня очікується на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Низька сніголавинна небезпека першого рівня буде на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Прогноз погоди на 25 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Гідрологічні попередження

Завтра внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області. Оголошено третій рівень небезпеки.

Також внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Оголошено другий рівень небезпеки.

На Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі. Оголошено другий рівень небезпеки.

"На Десні нижче Макошиного в межах Чернігівської області продовжиться підвищення рівнів води на 2-5 см за добу з подальшим затопленням понижених ділянок заплави вздовж ділянки Десни Чернігів-Морівськ та у створі поста Морівськ; з частковим затопленням територій міського пляжу, садово-дачної забудови, доріг на заплаві у місті Чернігів (район Кордівка). Другий рівень небезпеки", — йдеться у повідомленні.

До того ж на Десні вище Макошиного рівні води знижуватимуться на 2-10 см за добу з поступовим зменшенням затоплення заплави та перевищення небезпечних відміток затоплення територій ряду сіл, обтоплення їх водою, порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.

А також на річці Дніпро у місті Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій. Оголошено перший рівень небезпеки.

В Укргідрометцентрі повідомили, що завтра, 24 квітня, у зв'язку зі значними опадами, очікується підвищення рівнів води, над поточними відмітками, без негативних наслідків:

На рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-0,7 м;

на річках Закарпаття на 0,5-1,8 м, у нижнiх течiях річки Боржава до 2,0-2,5 м.

Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Попри те, що у всіх областях суттєво потеплішає, синоптики також прогнозують дощі.