Температура повітря продовжує підійматися: в яких областях України очікувати спеку 25 квітня

Температура повітря продовжує рости: в яких областях України завтра очікувати спеку
Завтра, 25 квітня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози. Температура повітря продовжує рости.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
У західних та східних областях України будуть короткочасні дощі, вдень подекуди грози. На решті території країни — без опадів.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла; вдень 15-20°, на заході та сході країни 9-14°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 1-6° тепла.
Прогноз погоди по Київській області
Завтра, 25 квітня, очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують, що опадів не буде.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- По області вночі 4-9°, вдень 15-20°;
- у Києві вночі 6-8°, вдень 17-19°.
Сніголавинна ситуація
Помірна сніголавинна небезпека другого рівня очікується на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.
Низька сніголавинна небезпека першого рівня буде на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
Гідрологічні попередження
Завтра внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області. Оголошено третій рівень небезпеки.
Також внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Оголошено другий рівень небезпеки.
На Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі. Оголошено другий рівень небезпеки.
"На Десні нижче Макошиного в межах Чернігівської області продовжиться підвищення рівнів води на 2-5 см за добу з подальшим затопленням понижених ділянок заплави вздовж ділянки Десни Чернігів-Морівськ та у створі поста Морівськ; з частковим затопленням територій міського пляжу, садово-дачної забудови, доріг на заплаві у місті Чернігів (район Кордівка). Другий рівень небезпеки", — йдеться у повідомленні.
До того ж на Десні вище Макошиного рівні води знижуватимуться на 2-10 см за добу з поступовим зменшенням затоплення заплави та перевищення небезпечних відміток затоплення територій ряду сіл, обтоплення їх водою, порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.
А також на річці Дніпро у місті Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій. Оголошено перший рівень небезпеки.
В Укргідрометцентрі повідомили, що завтра, 24 квітня, у зв'язку зі значними опадами, очікується підвищення рівнів води, над поточними відмітками, без негативних наслідків:
- На рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-0,7 м;
- на річках Закарпаття на 0,5-1,8 м, у нижнiх течiях річки Боржава до 2,0-2,5 м.
Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Попри те, що у всіх областях суттєво потеплішає, синоптики також прогнозують дощі.