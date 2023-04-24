Температура воздуха продолжает подниматься: в каких областях Украины ждать жару 25 апреля

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 25 апреля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы. Температура воздуха продолжает расти.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

В западных и восточных областях Украины будут кратковременные дожди, днем местами грозы. На остальной территории страны — без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла; днем 15-20°, на западе и востоке страны 9-14°; на высокогорье Карпат ночью и днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 25 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области

Завтра, 25 апреля, ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

По области ночью 4-9°, днем 15-20°;

в Киеве ночью 6-8°, днем 17-19°.

Снеголавинная ситуация

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Низкая снеголавинная опасность первого уровня будет на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Прогноз погоды на 25 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Гидрологические предупреждения

Завтра в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада будет удерживаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском водохранилище в Черкасской области. Объявлен третий уровень опасности.

Также в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада будет удерживаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской. Объявлен второй уровень опасности.

На Верхнем Днепре в пределах страны будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки, сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отопление и отрезание от основных путей сообщения и частичным затоплением отдельных населенных пунктов в ряде приречных сел в Черниговском районе. Объявлен второй уровень опасности.

"На Десне ниже Макошиного в пределах Черниговской области продолжится повышение уровней воды на 2-5 см за сутки с последующим затоплением пониженных участков поймы вдоль участка Десны Чернигов-Моровск и в створе поста Моровск; с частичным затоплением территорий городского пляжа, садово-дачной застройки, дорог на пойме в городе Чернигов (район Кордовка). Второй уровень опасности", — говорится в сообщении.

К тому же на Десне выше Макошиного уровни воды будут снижаться на 2-10 см за сутки с постепенным уменьшением затопления поймы и превышения опасных отметок затопления территорий ряда сел, обтопления их водой, нарушения транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области. Объявлен второй уровень опасности.

А также на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет удерживаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий. Объявлен первый уровень опасности.

В Укргидрометцентре сообщили, что завтра, 24 апреля, в связи со значительными осадками, ожидается повышение уровня воды, над текущими отметками, без негативных последствий:

На реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-0,7 м;

на реках Закарпатья на 0,5-1,8 м, в нижних течениях реки Боржава до 2,0-2,5 м.

Напомним, сегодня, 24 апреля, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Несмотря на то, что во всех областях потеплеет, синоптики также прогнозируют дожди.