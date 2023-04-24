Люди гуляють в парку під квітучими деревами. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Попри те, що у всіх областях суттєво потеплішає, синоптики також прогнозують дощі.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 24 квітня

Вночі без опадів. Вдень на Лівобережжі, в Криму та Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території України — місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +3-8°С, вдень +14-19°С; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°С, вдень +6-11°С.

Прогноз погоди на 24 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

У столиці України без істотних опадів. У другій половині дня є ймовірність невеликого дощу, можливо, з грозою.

Температура повітря в Києві підвищиться до +18°С: вночі +6-8°С, вдень +16-18°C.

В області — хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +3-8°С, вдень +14-19°С.

Прогноз погоди на 24 квітня. Фото: Gismetio

Погода від Наталки Діденко

"Понеділок в Україні буде теплим! Протягом дня +14-19 градусів!", — наголошує народна синоптикиня.

За словами Наталки Діденко, сьогодні, 24 квітня, також варто очікувати опади, тому не забувайте про парасольки. Спостерігатимуться періодичні дощі, від невеликих до помірних. В другій половині дня у деяких областях України можливі грози.

Нагадаємо, що значна сніголавинна небезпека третього рівня утримується на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Також синоптики попереджають про гідрологічні ускладнення.