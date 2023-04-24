В Украину придет долгожданное тепло: синоптики рассказали, когда ждать
Сегодня, 24 апреля, по всей территории Украины облачно с прояснениями. Несмотря на то, что во всех областях потеплеет, синоптики также прогнозируют дожди.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 24 апреля
Ночью без осадков. Днем на Левобережье, Крыму и Карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +3-8°С, днем +14-19°С; на высокогорье Карпат ночью около 0°С, днем +6-11°С.
Погода в Киеве и области
В столице Украины без существенных осадков. Во второй половине дня есть вероятность небольшого дождя, возможно, с грозой.
Температура воздуха в Киеве повысится до +18°С: ночью +6-8°С, днем +16-18°C.
В области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +3-8°С, днем +14-19°С.
Погода от Наталки Диденко
"Понедельник в Украине будет теплым! В течение дня +14-19 градусов!" , — отмечает народный синоптик.
По словам Наталки Диденко, сегодня, 24 апреля, также следует ожидать осадки, поэтому не забывайте о зонтиках. Будут наблюдаться периодические дожди, от небольших до умеренных. Во второй половине дня в некоторых областях Украины возможны грозы.
Напомним, что значительная снеголавинная опасность третьего уровня находится на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Также синоптики предупреждают о гидрологических осложнениях.