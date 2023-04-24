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В Украину придет долгожданное тепло: синоптики рассказали, когда ждать

24 апреля 2023 06:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 24 апреля.
Люди гуляют в парке под цветущими деревьями. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 24 апреля, по всей территории Украины облачно с прояснениями. Несмотря на то, что во всех областях потеплеет, синоптики также прогнозируют дожди.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 24 апреля

Ночью без осадков. Днем на Левобережье, Крыму и Карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +3-8°С, днем +14-19°С; на высокогорье Карпат ночью около 0°С, днем +6-11°С.

 

погода
Прогноз погоды на 24 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В столице Украины без существенных осадков. Во второй половине дня есть вероятность небольшого дождя, возможно, с грозой.

Температура воздуха в Киеве повысится до +18°С: ночью +6-8°С, днем +16-18°C.

В области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3-8°С, днем +14-19°С.

 

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Прогноз погоды на 24 апреля. Фото: Gismetio

Погода от Наталки Диденко

"Понедельник в Украине будет теплым! В течение дня +14-19 градусов!" , — отмечает народный синоптик.

По словам Наталки Диденко, сегодня, 24 апреля, также следует ожидать осадки, поэтому не забывайте о зонтиках. Будут наблюдаться периодические дожди, от небольших до умеренных. Во второй половине дня в некоторых областях Украины возможны грозы.

Напомним, что значительная снеголавинная опасность третьего уровня находится на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Также синоптики предупреждают о гидрологических осложнениях.

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