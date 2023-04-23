В Україні суттєво потеплішає, але деяким областям не пощастить: де чекати 24 квітня на спеку та дощ

В Україні суттєво потеплішає, але деяким областям не пощастить: де чекати завтра на спеку та дощ
Завтра, 24 квітня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У всіх областях суттєво потеплішає. Синоптики також прогнозують дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Вночі без опадів. Вдень на Лівобережжі, в Криму та Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території України — місцями невеликий дощ.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 14-19°С; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°С, вдень 6-11°С тепла.
Прогноз погоди по Київській області
Синоптики прогнозують, що буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень — місцями невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- По області вночі 3-8°С тепла, вдень 14-19°С;
- по Києву вночі 6-8°С тепла, вдень 16-18°С.
Температура повітря в інших регіонах України
За прогнозами Meteoprog температура завтра у містах України буде:
- Луцьк +15;
- Львів +15;
- Івано-Франківськ +12;
- Ужгород +16;
- Тернопіль +13;
- Рівне +15;
- Чернівці +12;
- Житомир +15;
- Хмельницький +12
- Вінниця +13;
- Одеса +15;
- Чернігів +15;
- Черкаси +15;
- Кропивницький +16;
- Миколаїв +16;
- Херсон +16;
- Сімферополь +14;
- Суми +15;
- Полтава +15;
- Дніпро +16;
- Запоріжжя +16;
- Харків +15;
- Луганськ +16;
- Донецьк +15.
За прогнозами Gismeteo, найтепліше буде в Дніпрі та в Ужгороді. Також українцям варто чекати опадів.
Сніголавинна ситуація
Значна сніголавинна небезпека третього рівня утримується на високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Низька сніголавинна небезпека першого рівня — на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
Гідрологічні попередження
Завтра, 24 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів вздовж Кременчуцького водосховища у Черкаській області. Оголошено третій рівень небезпеки.
Також на Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.
Завтра на річці Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових ділянок у низці прирічкових населених пунктів. Оголошено перший рівень небезпеки.
"Завтра, 24 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у низці населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Другий рівень небезпеки", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, на Десні нижче Розльоти в межах Чернігівської області продовжаться підвищення рівнів води на 2-10 см за добу з подальшим затопленням заплави на ділянці Десни Макошине-Морівськ, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, частковим затопленням присадибних ділянок та можливо окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.
Також на річці Снов продовжуватимуться зниження рівнів води на 1-5 см за добу з утриманням затоплення заплави та перевищенням небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.
Завтра у місті Чернігів подальше затоплення територій міського пляжу, садово-дачної забудови, доріг на заплаві у місті (район Кордівка). Оголошено перший рівень небезпеки.
До того ж на рiчцi Стир в створi поста Колки при подальшому пiдвищеннi рiвня води на 1-5 см за добу очiкується затоплення сільськогосподарських та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Камiнь-Каширського та Луцького районiв Волинської областi. Оголошено перший рівень небезпеки.
Нагадаємо, за прогнозом Наталки Діденко, завтра, 24 квітня, в Україні буде тепло. Протягом дня очікується від +14 до +19 градусів.