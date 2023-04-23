В Україні суттєво потеплішає, але деяким областям не пощастить: де чекати 24 квітня на спеку та дощ

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 24 квітня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У всіх областях суттєво потеплішає. Синоптики також прогнозують дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Вночі без опадів. Вдень на Лівобережжі, в Криму та Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території України — місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 14-19°С; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°С, вдень 6-11°С тепла.

Прогноз погоди на 24 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київській області

Синоптики прогнозують, що буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень — місцями невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

По області вночі 3-8°С тепла, вдень 14-19°С;

по Києву вночі 6-8°С тепла, вдень 16-18°С.

Температура повітря в інших регіонах України

За прогнозами Meteoprog температура завтра у містах України буде:

Луцьк +15;

Львів +15;

Івано-Франківськ +12;

Ужгород +16;

Тернопіль +13;

Рівне +15;

Чернівці +12;

Житомир +15;

Хмельницький +12

Вінниця +13;

Одеса +15;

Чернігів +15;

Черкаси +15;

Кропивницький +16;

Миколаїв +16;

Херсон +16;

Сімферополь +14;

Суми +15;

Полтава +15;

Дніпро +16;

Запоріжжя +16;

Харків +15;

Луганськ +16;

Донецьк +15.

Карта температури повітря в Україні 24квітня. Фото: Метеопрог

За прогнозами Gismeteo, найтепліше буде в Дніпрі та в Ужгороді. Також українцям варто чекати опадів.

Прогноз погоди на 24 квітня. Фото: Gismetio

Сніголавинна ситуація

Значна сніголавинна небезпека третього рівня утримується на високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Низька сніголавинна небезпека першого рівня — на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Прогноз погоди на 24 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Гідрологічні попередження

Завтра, 24 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів вздовж Кременчуцького водосховища у Черкаській області. Оголошено третій рівень небезпеки.

Також на Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.

Завтра на річці Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових ділянок у низці прирічкових населених пунктів. Оголошено перший рівень небезпеки.

"Завтра, 24 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у низці населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Другий рівень небезпеки", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, на Десні нижче Розльоти в межах Чернігівської області продовжаться підвищення рівнів води на 2-10 см за добу з подальшим затопленням заплави на ділянці Десни Макошине-Морівськ, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, частковим затопленням присадибних ділянок та можливо окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.

Також на річці Снов продовжуватимуться зниження рівнів води на 1-5 см за добу з утриманням затоплення заплави та перевищенням небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.

Завтра у місті Чернігів подальше затоплення територій міського пляжу, садово-дачної забудови, доріг на заплаві у місті (район Кордівка). Оголошено перший рівень небезпеки.

До того ж на рiчцi Стир в створi поста Колки при подальшому пiдвищеннi рiвня води на 1-5 см за добу очiкується затоплення сільськогосподарських та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Камiнь-Каширського та Луцького районiв Волинської областi. Оголошено перший рівень небезпеки.

Прогноз погоди на 24 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозом Наталки Діденко, завтра, 24 квітня, в Україні буде тепло. Протягом дня очікується від +14 до +19 градусів.