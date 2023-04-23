В Украине существенно потеплеет, но некоторым областям не повезет: где ждать 24 апреля жару и дождь

В Украине существенно потеплеет, но некоторым областям не повезет: где ждать завтра жару и дождь
Завтра, 24 апреля, по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. Во всех областях существенно потеплеет. Синоптики также прогнозируют дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Ночью без осадков. Днем на Левобережье, Крыму и Карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 14-19°С; на высокогорье Карпат ночью около 0°С, днем 6-11°С тепла.
Прогноз погоды по Киевской области
Синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- По области ночью 3-8°С тепла, днем 14-19°С;
- по Киеву ночью 6-8°С тепла, днем 16-18°С.
Температура воздуха в других регионах Украины
По прогнозам Meteoprog, температура завтра в городах Украины будет:
- Луцк +15;
- Львов +15;
- Ивано-Франковск +12;
- Ужгород +16;
- Тернополь +13;
- Ровно +15;
- Черновцы +12;
- Житомир +15;
- Хмельницкий +12
- Винница +13;
- Одесса +15;
- Чернигов +15;
- Черкассы +15;
- Кропивницкий +16;
- Николаев +16;
- Херсон +16;
- Симферополь +14;
- Суммы +15;
- Полтава +15;
- Днепр +16;
- Запорожье +16;
- Харьков +15;
- Луганск +16;
- Донецк +15.
По прогнозам Gismeteo, теплее всего будет в Днепре и в Ужгороде. Также украинцам следует ожидать осадков.
Снеголавинная ситуация
Значительная снеголавинная опасность третьего уровня удерживается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Низкая снеголавинная опасность первого уровня — на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Гидрологические предупреждения
Завтра, 24 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет удерживаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов вдоль Кременчугского водохранилища в Черкасской области. Объявлен третий уровень опасности.
Также на Верхнем Днепре в пределах страны будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки, сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отопление и отрезание от основных путей сообщения и частичным затоплением отдельных населенных пунктов в ряде приречных сел в Черниговском районе Черниговской области. Объявлен второй уровень опасности.
Завтра на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет удерживаться затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых участков в ряде приречных населенных пунктов. Объявлен первый уровень опасности.
"Завтра, 24 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет удерживаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Днепропетровской. Второй уровень опасности", — говорится в сообщении.
Кроме того, на Десне ниже Разлеты в пределах Черниговской области продолжатся повышение уровней воды на 2-10 см в сутки с последующим затоплением поймы на участке Десны Макошино-Моровск, территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области, частичным затоплением приусадебных участков и возможно отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области. Объявлен второй уровень опасности.
Также на реке Снов будут продолжаться снижение уровней воды на 1-5 см в сутки с содержанием затопления поймы и превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. Объявлен второй уровень опасности.
Завтра в городе Чернигове дальнейшее затопление территорий городского пляжа, садово-дачной застройки, дорог на пойме в городе (район Кордовка). Объявлен первый уровень опасности.
К тому же на реке Стырь в створе поста Колки при дальнейшем повышении уровня воды на 1-5 см в сутки ожидается затопление сельскохозяйственных и хозяйственных сооружений в приречных населенных пунктах Камень-Каширского и Луцкого районов Волынской области. Объявлен первый уровень опасности.
Напомним, по прогнозу Наталки Диденко, завтра, 24 апреля, в Украине будет тепло. В течение дня ожидается от +14 до +19 градусов.