В Украине существенно потеплеет, но некоторым областям не повезет: где ждать 24 апреля жару и дождь

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 24 апреля, по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. Во всех областях существенно потеплеет. Синоптики также прогнозируют дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Ночью без осадков. Днем на Левобережье, Крыму и Карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 14-19°С; на высокогорье Карпат ночью около 0°С, днем 6-11°С тепла.

Прогноз погоды на 24 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области

Синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

По области ночью 3-8°С тепла, днем 14-19°С;

по Киеву ночью 6-8°С тепла, днем 16-18°С.

Температура воздуха в других регионах Украины

По прогнозам Meteoprog, температура завтра в городах Украины будет:

Луцк +15;

Львов +15;

Ивано-Франковск +12;

Ужгород +16;

Тернополь +13;

Ровно +15;

Черновцы +12;

Житомир +15;

Хмельницкий +12

Винница +13;

Одесса +15;

Чернигов +15;

Черкассы +15;

Кропивницкий +16;

Николаев +16;

Херсон +16;

Симферополь +14;

Суммы +15;

Полтава +15;

Днепр +16;

Запорожье +16;

Харьков +15;

Луганск +16;

Донецк +15.

Карта температуры воздуха в Украине 24 апреля. Фото: Метеопрог

По прогнозам Gismeteo, теплее всего будет в Днепре и в Ужгороде. Также украинцам следует ожидать осадков.

Прогноз погоды на 24 апреля. Фото: Gismetio

Снеголавинная ситуация

Значительная снеголавинная опасность третьего уровня удерживается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Низкая снеголавинная опасность первого уровня — на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Прогноз погоды на 24 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Гидрологические предупреждения

Завтра, 24 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет удерживаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов вдоль Кременчугского водохранилища в Черкасской области. Объявлен третий уровень опасности.

Также на Верхнем Днепре в пределах страны будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки, сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отопление и отрезание от основных путей сообщения и частичным затоплением отдельных населенных пунктов в ряде приречных сел в Черниговском районе Черниговской области. Объявлен второй уровень опасности.

Завтра на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет удерживаться затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых участков в ряде приречных населенных пунктов. Объявлен первый уровень опасности.

"Завтра, 24 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет удерживаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Днепропетровской. Второй уровень опасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, на Десне ниже Разлеты в пределах Черниговской области продолжатся повышение уровней воды на 2-10 см в сутки с последующим затоплением поймы на участке Десны Макошино-Моровск, территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области, частичным затоплением приусадебных участков и возможно отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области. Объявлен второй уровень опасности.

Также на реке Снов будут продолжаться снижение уровней воды на 1-5 см в сутки с содержанием затопления поймы и превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. Объявлен второй уровень опасности.

Завтра в городе Чернигове дальнейшее затопление территорий городского пляжа, садово-дачной застройки, дорог на пойме в городе (район Кордовка). Объявлен первый уровень опасности.

К тому же на реке Стырь в створе поста Колки при дальнейшем повышении уровня воды на 1-5 см в сутки ожидается затопление сельскохозяйственных и хозяйственных сооружений в приречных населенных пунктах Камень-Каширского и Луцкого районов Волынской области. Объявлен первый уровень опасности.

Прогноз погоды на 24 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозу Наталки Диденко, завтра, 24 апреля, в Украине будет тепло. В течение дня ожидается от +14 до +19 градусов.