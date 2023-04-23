В Україні буде літнє тепло: народна синоптикиня розповіла, де чекати на весняні грози

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 24 квітня, в Україні буде тепло. Протягом дня очікується від +14 до +19 градусів.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами Діденко, також завтра варто очікувати опади, тому не варто забувати про парасольки. Періодичні дощі, від невеликих до помірних.

В другій половині дня у деяких областях України можливі грози.

Погода у Києві

Завтра, 24 квітня, у столиці України без істотних опадів. Діденко розповіла, що в другій половині дня є ймовірність невеликого дощу, можливо з грозою.

Температура повітря в Києві підвищиться до 18 градусів.

Нагадаємо, в Україну нарешті суне тепло. У всіх регіонах температура повітря до кінця тижня буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.

Також ми писали, що сьогодні, 23 квітня, в Україні очікується підвищення температури повітря. У більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12...+18 градусів.

Додамо, кліматологи стверджують, комбінація кліматичних циклів та антропогенної зміни кліматичних умов, ймовірно, сильно вплине на наступний рік. Експерти зазначили, що подвійний удар зробить наступний рік на планеті Земля найтеплішим за всю історію спостерігання.