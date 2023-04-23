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В Украине будет летнее тепло: народный синоптик рассказала, где ждать весенних гроз

23 апреля 2023 14:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Украине будет летнее тепло: народный синоптик рассказала, где ждать весенних гроз
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 24 апреля, в Украине будет тепло. В течение дня ожидается от +14 до +19 градусов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, также завтра следует ожидать осадки, поэтому не стоит забывать о зонтиках. Периодические дожди от небольших до умеренных.

Во второй половине дня в некоторых областях Украины возможны грозы.

Погода в Киеве

Завтра, 24 апреля, в столице Украины без существенных осадков. Диденко рассказала, что во второй половине дня есть вероятность небольшого дождя, возможно, с грозой.

Температура воздуха в Киеве повысится до 18 градусов.

Напомним, в Украину наконец-то движется тепло. Во всех регионах температура воздуха до конца недели будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.

Также мы писали, что сегодня, 23 апреля, в Украине ожидается повышение температуры воздуха. В большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12...+18 градусов.

Добавим, климатологи утверждают, что комбинация климатических циклов и антропогенного изменения климатических условий, вероятно, сильно повлияет на следующий год. Эксперты отметили, что двойной удар нанесет следующий год на планете Земля самым теплым за всю историю наблюдения.

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