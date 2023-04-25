Какая будет погода в Украине 25 апреля

Усталая девушка работает на ноутбуке. Фото: freepik.com

Сегодня, 25 апреля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы. Температура воздуха продолжает расти. Также наблюдается повышенная геомагнитная активность, которая постепенно снижается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 25 апреля

В западных и восточных областях Украины будут кратковременные дожди, днем местами грозы. На остальной территории страны без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +4-9°; днем +15-20°, на западе и востоке страны +9-14°; на высокогорье Карпат ночью и днем +1-6°.

Прогноз погоды на 25 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киеве сегодня продолжится сухая и комфортная погода с максимальной температурой воздуха до +19°: ночью +6-8°, днем +17-19°.

В области ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +4-9°, днем +15-20°.

Прогноз погоды от Наталии Диденко.

Народный синоптик сообщает, что сегодня, 25 апреля, температура воздуха в Украине будет составлять +14-19°. Только в Луганской области и на западе Украины ожидается более холодная погода с температурой +10-14°.

Также отмечается, что дожди ожидаются в восточной части Украины, Сумской, Полтавской областях, а также в Днепре и Запорожье.

Следует отметить, что в западных областях может усилиться южный ветер до 15-18 м/с.

Напомним, что магнитные бури часто влияют на самочувствие метеозависимых людей. А возникает такое природное явление из-за сильных выбросов солнца. Сегодня и завтра будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, вызванная магнитными бурями, однако со временем пойдет на убыль.

Также не забывайте, что ожидается умеренная снеголавинная опасность второго уровня высокогорья Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Также сохраняются гидрологические осложнения.