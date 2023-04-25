Погода в Украине на 26 апреля 2023 года

Девушка с зонтиком. Фото: Pixabay

На западе и востоке Украины 26 апреля ожидаются кратковременные дожди, временами с грозами. Дождь будет и в Киеве, температура воздуха в столице поднимется до +19 градусов, на юге Украины прогреется до +20.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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В западных и восточных областях Украины 26 апреля ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы.

На остальной территории страны среда пройдет без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла; днем 15-20°, на западе и востоке страны 9-14°.

Потеплеет и на высокогорье Карпат. Здесь ночью и днем ожидается 1-6° тепла.

Погода в Украине 26 апреля 2023 года

Инфографика: Гидрометеоцентр

Погода в Киеве и области

Завтра, 26 апреля, в столице, как и повсюду на территории Украины, ожидается переменная облачность.

Ночью осадков не прогнозируется, а днем пройдет кратковременный дождь, иногда даже с грозой.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 5-10°, днем 14-19°;

в Киеве ночью 7-9°, днем 15-17°.

Гидрологические предупреждения

Завтра, 26 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском водохранилище в Черкасской области.

Уровень опасности — красный, третий.

Также будет фиксироваться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов в Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Здесь уровень опасности остается второй, оранжевый.

На верхнем течении Днепра в пределах Украины будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки. Также будет сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, затопление и отрезание от основных путей сообщения и частичное затопление отдельных населенных пунктов в ряде приречных сел в Черниговском районе.

Уровень опасности в этом регионе также второй, оранжевый.

Напомним, что в последние дни Украину накрыли магнитные бури.