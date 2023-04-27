Дожди и заморозки: погода на 27 апреля

Синоптики прогнозируют в Украине ухудшение погоды. Фото: УНИАН

В Украине синоптики прогнозируют ухудшение погоды. На большинстве территории Украины 27 апреля будет идти дождь, в западных и северных областях ожидается существенное снижение температуры. В западных областях на почве будут заморозки 0-3°.

Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды по Украине

По словам народного синоптика Натальи Диденко, в западных областях ожидаются заморозки.

"Температура воздуха в Украине в целом ожидается ночью +3...+8 градусов, в западных областях 0...+3 градуса, местами заморозки", — отметила она.

В течение дня будет северо-западный ветер 7—12 м/с. Температура воздуха: ночью 1 — 6° тепла, на почве заморозки 0 — 3°, днем 8 — 13° тепла (на высокогорье Карпат ночью 0 — 5° мороза, днем около 0°).

Днем 27 апреля холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина — Киевщина — Черкасская — Кропивницкий — Одесщина, максимально только +9...+12 градусов.

Погода в Украине 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью 5 — 10°, днем 14 — 19°, на востоке страны до 22°. В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Одесской 8 — 13°.

В западных областях на поверхности грунта заморозки. Фото: Укргидрометцентр

Диденко отметила, что потеплеет в Украине с 1 мая.

Прогноз погоды по Киеву и Киевской области

Будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди.

Температура:

по области ночью 5 — 10°, днем 8 —13°;

по Киеву ночью 6 — 8°, днем около 10°.

Похолодание в Украине 27 апреля 2023г. Фото: Наталья Диденко

Снеголавинная опасность

По данным Укргидрометцентра, в течение 27 апреля значительная снеголавинная опасность (3 уровень) удерживается на высокогорье Ивано-Франковской области.

Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) сохраняется на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Также предупреждают о низкой снеголавинной опасности (1 уровень) на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Снеголавинная опасность в Украине 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в других регионах

Бахмут: +10 — 22°C, переменная облачность, небольшие дожди;

Киев: +5 — 11°C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь;

Львов: +0 — 10°C, облачно с прояснениями, без осадков;

Одесса: +6 — 13°C, облачно, без осадков;

Днепр: +11 — 20°C, облачно с прояснениями, кратковременные дожди;

Харьков: +9 — 21°C, солнечно, без осадков;

Луганск: +10 — 22°C, переменная облачность, небольшой дождь;

Донецк: +10 — 22°C, переменная облачность, небольшой дождь;

Крым: +9 — 15°C, облачно с прояснениями, местами кратковременный небольшой дождь.

Напомним, в течение дня 27 апреля в Киевской области будет облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями.