Похолодання в Україні: прогноз від народного синоптика Наталки Діденко на 27 квітня

Народна синоптикиня попередила про похолодання: жителям яких регіонів чекати заморозків
Синоптики прогнозують в Україні погіршення погоди. На більшості території України завтра, 27 квітня, пройдуть дощі, також у західних та північних областях очікується суттєве зниження температури.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Де буде найхолодніше та найтепліше
За словами синоптика, найближчої ночі в західних областях очікуються заморозки.
"Температура повітря в Україні загалом очікується вночі +3...+8 градусів, в західних областях 0...+3 градуси, місцями заморозки", — зазначила вона.
Вдень 27 квітня найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина — Київщина — Черкащина — Кропивницький — Одещина, максимально лише +9...+12 градусів.
- На заході вдень +10...+13 градусів.
- На сході +17...+22 градуси.
- У центральних областях +15...+20, на Вінниччині +10 градусів.
- У південній частині +15...+20, на Одещині +12 градусів.
Діденко зазначила, що потепліє в Україні з 1 травня.
Де чекати опадів
За інформацією Діденко, дощі 27 квітня пройдуть повсюди, окрім західних областей. Там — прояснення, з цим і пов'язані заморозки.
Погода в Києві
У Києві завтра очікується дощова, холодна та вітряна погода.
Вночі +5...+7 градусів, вдень до +10 градусів.
Нагадаємо, похолодання в Україні почалося від сьогодні, 26 квітня. За даними синоптиків, сьогодні дощитиме у західних та східних регіонах України.
Також повідомлялося, що у найближчі дні спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, спричинена магнітними бурями, проте згодом піде на спад. Ці магнітні бурі часто впливають на самопочуття метеозалежних людей.