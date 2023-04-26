Похолодання в Україні: прогноз від народного синоптика Наталки Діденко на 27 квітня

Дощ на вулицях Києва. Фото: Новини.Live

Синоптики прогнозують в Україні погіршення погоди. На більшості території України завтра, 27 квітня, пройдуть дощі, також у західних та північних областях очікується суттєве зниження температури.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами синоптика, найближчої ночі в західних областях очікуються заморозки.

"Температура повітря в Україні загалом очікується вночі +3...+8 градусів, в західних областях 0...+3 градуси, місцями заморозки", — зазначила вона.

Погода в Україні та Європі 27 квітня 2023 року. Фото: Наталка Діденко

Вдень 27 квітня найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина — Київщина — Черкащина — Кропивницький — Одещина, максимально лише +9...+12 градусів.

Похолодання в Україні 27 квітня 2023 року. Фото: Наталка Діденко

На заході вдень +10...+13 градусів.

На сході +17...+22 градуси.

У центральних областях +15...+20, на Вінниччині +10 градусів.

У південній частині +15...+20, на Одещині +12 градусів.

Діденко зазначила, що потепліє в Україні з 1 травня.

Де чекати опадів

За інформацією Діденко, дощі 27 квітня пройдуть повсюди, окрім західних областей. Там — прояснення, з цим і пов'язані заморозки.

Погода в Києві

У Києві завтра очікується дощова, холодна та вітряна погода.

Вночі +5...+7 градусів, вдень до +10 градусів.

Нагадаємо, похолодання в Україні почалося від сьогодні, 26 квітня. За даними синоптиків, сьогодні дощитиме у західних та східних регіонах України.

Також повідомлялося, що у найближчі дні спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, спричинена магнітними бурями, проте згодом піде на спад. Ці магнітні бурі часто впливають на самопочуття метеозалежних людей.