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Народна синоптикиня попередила про похолодання: жителям яких регіонів чекати заморозків

26 квітня 2023 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Похолодання в Україні: прогноз від народного синоптика Наталки Діденко на 27 квітня
Дощ на вулицях Києва. Фото: Новини.Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують в Україні погіршення погоди. На більшості території України завтра, 27 квітня, пройдуть дощі, також у західних та північних областях очікується суттєве зниження температури. 

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко

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За словами синоптика, найближчої ночі в західних областях очікуються заморозки. 

"Температура повітря в Україні загалом очікується вночі +3...+8 градусів, в західних областях 0...+3 градуси, місцями заморозки", — зазначила вона. 

Погода в Україні 27 квітня 2023 року. Фото: Наталка Діденко
Погода в Україні та Європі 27 квітня 2023 року. Фото: Наталка Діденко

Вдень 27 квітня найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина — Київщина — Черкащина — Кропивницький — Одещина, максимально лише +9...+12 градусів. 

Похолодання в Україні 27 квітня 2023 року. Фото: Наталка Діденко
Похолодання в Україні 27 квітня 2023 року. Фото: Наталка Діденко
  • На заході вдень +10...+13 градусів. 
  • На сході +17...+22 градуси.
  • У центральних областях +15...+20, на Вінниччині +10 градусів.
  • У південній частині +15...+20, на Одещині +12 градусів.

Діденко зазначила, що потепліє в Україні з 1 травня.

Де чекати опадів

За інформацією Діденко, дощі 27 квітня пройдуть повсюди, окрім західних областей. Там — прояснення, з цим і пов'язані заморозки. 

Погода в Києві

У Києві завтра очікується дощова, холодна та вітряна погода. 

Вночі +5...+7 градусів, вдень до +10 градусів.

Нагадаємо, похолодання в Україні почалося від сьогодні, 26 квітня. За даними синоптиків, сьогодні дощитиме у західних та східних регіонах України. 

Також повідомлялося, що у найближчі дні спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, спричинена магнітними бурями, проте згодом піде на спад. Ці магнітні бурі часто впливають на самопочуття метеозалежних людей.

 

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