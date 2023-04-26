Похолодание в Украине: прогноз от народного синоптика Натальи Диденко на 27 апреля

Народный синоптик предупредила о похолодании: жителям каких регионов ждать заморозков
Синоптики прогнозируют в Украине ухудшение погоды. На большинстве территории Украины завтра, 27 апреля, пройдут дожди, также в западных и северных областях ожидается существенное снижение температуры.
Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко.
Где будет холоднее и теплее всего
По словам синоптика, в ближайшую ночь в западных областях ожидаются заморозки.
"Температура воздуха в Украине ожидается ночью +3...+8 градусов, в западных областях 0...+3 градуса, местами заморозки", — отметила она.
Днем 27 апреля холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина — Киевщина — Черкасчина — Кропивницкий — Одесчина, максимально лишь +9...+12 градусов.
- На западе днем +10...+13 градусов.
- На востоке +17...+22 градуса.
- В центральных областях +15...+20, Винницкой области +10 градусов.
- В южной части +15...+20, в Одесской области +12 градусов.
Диденко отметила, что потеплеет в Украине с 1 мая.
Где ждать осадков
По информации Диденко, дожди 27 апреля пройдут повсюду, кроме западных областей. Там прояснение, с этим и связаны заморозки.
Погода в Киеве
В Киеве завтра ожидается дождливая, холодная и ветреная погода.
Ночью +5...+7 градусов, днем до +10 градусов.
Напомним, похолодание в Украине началось с сегодняшнего дня, 26 апреля. По данным синоптиков, сегодня будет дождь в западных и восточных регионах Украины.
Также сообщалось, что в ближайшие дни будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, вызванная магнитными бурями, однако через некоторое время она пойдет на убыль. Эти магнитные бури часто влияют на самочувствие метеозависимых людей.