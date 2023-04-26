Похолодание в Украине: прогноз от народного синоптика Натальи Диденко на 27 апреля

Дождь на улицах Киева. Фото: Новини.Live

Синоптики прогнозируют в Украине ухудшение погоды. На большинстве территории Украины завтра, 27 апреля, пройдут дожди, также в западных и северных областях ожидается существенное снижение температуры.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко.

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Где будет холоднее и теплее всего

По словам синоптика, в ближайшую ночь в западных областях ожидаются заморозки.

"Температура воздуха в Украине ожидается ночью +3...+8 градусов, в западных областях 0...+3 градуса, местами заморозки", — отметила она.

Погода в Украине и Европе 27 апреля 2023 года. Фото: Наталья Диденко

Днем 27 апреля холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина — Киевщина — Черкасчина — Кропивницкий — Одесчина, максимально лишь +9...+12 градусов.

Похолодание в Украине 27 апреля 2023 года. Фото: Наталья Диденко

На западе днем +10...+13 градусов.

На востоке +17...+22 градуса.

В центральных областях +15...+20, Винницкой области +10 градусов.

В южной части +15...+20, в Одесской области +12 градусов.

Диденко отметила, что потеплеет в Украине с 1 мая.

Где ждать осадков

По информации Диденко, дожди 27 апреля пройдут повсюду, кроме западных областей. Там прояснение, с этим и связаны заморозки.

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается дождливая, холодная и ветреная погода.

Ночью +5...+7 градусов, днем до +10 градусов.

Напомним, похолодание в Украине началось с сегодняшнего дня, 26 апреля. По данным синоптиков, сегодня будет дождь в западных и восточных регионах Украины.

Также сообщалось, что в ближайшие дни будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, вызванная магнитными бурями, однако через некоторое время она пойдет на убыль. Эти магнитные бури часто влияют на самочувствие метеозависимых людей.