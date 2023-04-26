Дощі, грози та прохолода: якою буде погода 26 квітня

В Україні пануватиме атмосферний фронт від циклону Udo. Фото: REUTERS

26 квітня, погода в Україні місцями буде дощовою. Стане прохолодніше. Дощитиме і в столиці.

В регіонах прогнозують мінливу хмарність. На заході та сході дощитиме, місцями — грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, в країні пануватиме атмосферний фронт від циклону Udo. Саме він принесе в західні області похолодання та опади.

"Зміна погоди може негативно вплинути на людей із серцево-судинними недугами, а спраглі весняного тепла громадяни можуть не розрахувати правильно гардероб — краще одягнутися тепліше", — наголосила Діденко.

Погода в Україні

У західних та східних областях України 26 квітня очікується мінлива хмарність. Пройдуть короткочасні дощі, вдень подекуди очікуються грози.

На решті території країни середа пройде без опадів.

Температура вночі 4 — 9° тепла; вдень 15 — 20°, на заході та сході країни 9 —14°.

Погода в Україні 26 квітня 2023 року

Інфографіка: Гідрометеоцентр

Погода у Києві та області

26 квітня, у столиці, як і повсюди на території України, очікується мінлива хмарність.

Вночі опадів не прогнозується, а удень пройде короткочасний дощ, подекуди навіть із грозою.

Вітер переважно південний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 5 —10°, вдень 14 —19°;

у Києві вночі 7 — 9°, вдень 15 — 17°.

Атмосферний фронт від циклону Udo. Фото: Facebook.com/tala.didenko

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, у Києві 26-го квітня місцями пройде невеликий дощ, денна температура повітря становитиме +16 градусів.

У четвер похолодання та дощі поширяться на значну частину України. Лише в східних областях 27-го квітня дощі хоча й пройдуть, проте буде тепло, до +17+20 градусів.

Весняне водопілля

26 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області.

Рівень небезпеки — червоний, третій.

Також утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Тут рівень небезпеки залишається другий, помаранчевий.

На верхній течії Дніпра в межах України утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1—10 см за добу. Також зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі.

Рівень небезпеки у цьому регіоні — також другий, помаранчевий.

Небезпечні гідрологічні явища. Інфографіка: Гідрометеоцентр

Нагадаємо, у найближчі дні спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, спричинена магнітними бурями, проте згодом піде на спад. Ці магнітні бурі часто впливають на самопочуття метеозалежних людей.