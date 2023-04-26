Дожди, грозы и прохлада: какой будет погода 26 апреля

В Украине будет царить атмосферный фронт циклона Udo. Фото: REUTERS

26 апреля погода в Украине местами будет дождливой. Станет прохладнее. Будет дождь и в столице.

В регионах прогнозируют переменную облачность. На западе и востоке пройдут дожди, местами — грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5 — 10 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в стране будет царить атмосферный фронт от циклона Udo. Именно он принесет в западные области похолодание и осадки.

"Изменение погоды может негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми недугами, а жаждущие весеннего тепла граждане могут не рассчитать правильно гардероб — лучше одеться потеплее", — подчеркнула Диденко.

Погода в Украине

В западных и восточных областях Украины 26 апреля ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы.

На остальной территории страны среда пройдет без осадков.

Температура ночью 4 — 9° тепла; днем 15 — 20°, на западе и востоке страны 9 — 14°.

Погода в Украине 26 апреля 2023 года

Инфографика: Гидрометеоцентр

Погода в Киеве и области

26 апреля, в столице, как и повсюду на территории Украины, ожидается переменная облачность.

Ночью осадков не прогнозируется, а днем пройдет кратковременный дождь, иногда даже с грозой.

Ветер преимущественно южный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха:

по области — ночью 5-10°, днем 14 — 19°;

в Киеве — ночью 7 — 9°, днем 15 — 17°.

Атмосферный фронт циклона Udo. Фото: Facebook.com/tala.didenko

По прогнозам синоптикини Наталки Диденко, в Киеве 26 апреля местами пройдет небольшой дождь, дневная температура воздуха составит +16 градусов.

В четверг похолодание и дожди распространятся на значительную часть Украины. Лишь в восточных областях 27 апреля дожди хотя и пройдут, однако будет тепло, до +17+20 градусов.

Весеннее половодье

26 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском водохранилище в Черкасской области.

Уровень опасности — красный, третий.

Также будет содержаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов в Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Здесь уровень опасности остается второй, оранжевый.

На верхнем течении Днепра в пределах Украины будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1—10 см в сутки. Также будет сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отопление и отрезание от основных путей сообщения и частичным затоплением отдельных населенных пунктов в ряде речных сел в Черниговском районе.

Уровень опасности в этом регионе также второй, оранжевый.

Опасны гидрологические явления. Инфографика: Гидрометеоцентр

Напомним, в ближайшие дни будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, вызванная магнитными бурями, однако впоследствии пойдет на убыль. Эти магнитные бури часто влияют на самочувствие метеозависимых людей.