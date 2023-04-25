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Народна синоптикиня розповіла, в яких областях України завтра розпочнеться похолодання

25 квітня 2023 20:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народна синоптикиня розповіла, в яких областях України розпочнеться похолодання 26 квітня
Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 26 квітня, в Україні пануватиме атмосферний фронт від циклону Udo. Він принесе в західні області похолодання та опади.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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У західних областях України температура повітря буде від +8 до 13 градусів. Очікуються дощі.

Нова повітряна маса торкнеться також Вінницьку, Київську та Одеську області. Завтра там є ймовірність невеликого дощу та похолодання.

Діденко розповіла, що у Вінницькій області буде +10-+11 градусів, у Житомирській та Київській областях — від +14 до +16 градусів, а в Одеській — до +15 градусів.

"Зміна погоди може негативно вплинути на людей із серцево-судинними недугами, а спраглі весняного тепла громадяни можуть не розрахувати правильно гардероб — завтра краще одягнутися тепліше", — наголосила Діденко. 

На решті території України очікується хороша весняна погода. Синоптикиня розповіла, що буде сонячно. Температура повітря — +16-+21 градусів.

Погода у Києві

Завтра, 26 квітня, у столиці України пройде невеликий дощ. Денна температура повітря становитиме +16 градусів.

Атмосферный фронт от циклона Udo
Атмосферний фронт від циклону Udo. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, на заході та сході України 26 квітня очікуються короткочасні дощі, часом із грозами. Дощитиме і в Києві, температура повітря у столиці підніметься до +19 градусів, на півдні України прогріється до +20.

Також ми писали, що в Україну нарешті суне тепло. У всіх регіонах температура повітря до кінця тижня буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.

Додамо, кліматологи стверджують, комбінація кліматичних циклів та антропогенної зміни кліматичних умов, ймовірно, сильно вплине на наступний рік. Експерти зазначили, що подвійний удар зробить наступний рік на планеті Земля найтеплішим за всю історію спостерігання.

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