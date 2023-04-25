Народный синоптик рассказала, в каких областях Украины начнется похолодание 26 апреля

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 26 апреля, в Украине будет царить атмосферный фронт циклона Udo. Он принесет в западные области похолодание и осадки.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

В западных областях Украины температура воздуха будет от +8 до 13 градусов. Ожидаются дожди.

Новая воздушная масса коснется также Винницкой, Киевской и Одесской областей. Завтра есть вероятность небольшого дождя и похолодания.

Диденко рассказала, что в Винницкой области будет +10-11 градусов, в Житомирской и Киевской областях — от +14 до +16 градусов, а в Одесской — до +15 градусов.

"Изменение погоды может негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми недугами, а жаждущие весеннего тепла граждане могут не рассчитать правильно гардероб — завтра лучше одеться потеплее", — подчеркнула Диденко.

На остальной территории Украины ожидается хорошая весенняя погода. Синоптик рассказала, что будет солнечно. Температура воздуха — +16-+21 градусов.

Погода в Киеве

Завтра, 26 апреля, в столице Украины пройдет небольшой дождь. Дневная температура воздуха составит +16 градусов.

Атмосферный фронт от циклона Udo. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, на западе и востоке Украины 26 апреля ожидаются кратковременные дожди, временами с грозами. Дождь будет и в Киеве, температура воздуха в столице поднимется до +19 градусов, на юге Украины прогреется до +20.

Также мы писали, что в Украине наконец-то движется тепло. Во всех регионах температура воздуха до конца недели будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.

Добавим, климатологи утверждают, что комбинация климатических циклов и антропогенного изменения климатических условий, вероятно, сильно повлияет на следующий год. Эксперты отметили, что двойной удар нанесет следующий год на планете Земля самым теплым за всю историю наблюдения.