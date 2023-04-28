Какая будет погода в Украине 28 апреля

Девушка в капюшоне и варежках. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 апреля, на Левобережье будет облачно, однако с прояснениями. На остальной территории Украины переменная облачность. Весеннее тепло превращается в заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 28 апреля

Сегодня на Левобережье ожидается кратковременный дождь, днем местами грозы. В других частях страны без существенных осадков.

Ветер северо-западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +2-7, на востоке и юго-востоке страны +7-12, в западных областях в воздухе заморозки. В Житомирской и Винницкой областях — на поверхности почвы -0-3°.

Температура днем в Украине +10-15 °, в восточных областях +16-21 °. На высокогорье Карпат без существенных осадков. Температура ночью -0-5°, днем +3-8°.

Погода в Украине 28 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в столице Украины будет сухо, будет пробиваться солнце. Температура воздуха ночью около 5°, днем +12-13°.

В Киевской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2-7°, днем +10-15°.

Прогноз погоды на 28 апреля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды по Украине от Наталки Диденко

По словам Диденко, в западных областях ночью будут заморозки.

Возможно, даже будет температура воздуха ниже нуля, однако, скорее всего, на почве в Житомирской и Винницкой областях.

В восточных областях Украины дождь и местами грозы.

"Дожди пройдут завтра в восточной части (с грозами), а также на Полтавщине, в районах и вокруг Днепра, на Запорожье, Херсонщине и в Крыму. На остальной территории Украины осадки маловероятны, появится солнце", — рассказала Диденко.

Напомним, что также мы сообщали об опасных метеорологических явлениях по Украине. Они будут наблюдаться 28-29 апреля.