Какая будет погода в Украине 28 апреля

Синоптики рассказали, в каких областях сегодня весеннее тепло превратится в заморозки
Сегодня, 28 апреля, на Левобережье будет облачно, однако с прояснениями. На остальной территории Украины переменная облачность. Весеннее тепло превращается в заморозки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 28 апреля
Сегодня на Левобережье ожидается кратковременный дождь, днем местами грозы. В других частях страны без существенных осадков.
Ветер северо-западный, северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +2-7, на востоке и юго-востоке страны +7-12, в западных областях в воздухе заморозки. В Житомирской и Винницкой областях — на поверхности почвы -0-3°.
Температура днем в Украине +10-15 °, в восточных областях +16-21 °. На высокогорье Карпат без существенных осадков. Температура ночью -0-5°, днем +3-8°.
Погода в Киеве и области
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в столице Украины будет сухо, будет пробиваться солнце. Температура воздуха ночью около 5°, днем +12-13°.
В Киевской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +2-7°, днем +10-15°.
Прогноз погоды по Украине от Наталки Диденко
По словам Диденко, в западных областях ночью будут заморозки.
Возможно, даже будет температура воздуха ниже нуля, однако, скорее всего, на почве в Житомирской и Винницкой областях.
В восточных областях Украины дождь и местами грозы.
"Дожди пройдут завтра в восточной части (с грозами), а также на Полтавщине, в районах и вокруг Днепра, на Запорожье, Херсонщине и в Крыму. На остальной территории Украины осадки маловероятны, появится солнце", — рассказала Диденко.
Напомним, что также мы сообщали об опасных метеорологических явлениях по Украине. Они будут наблюдаться 28-29 апреля.