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Народна синоптикиня розповіла, в яких областях України завтра очікувати холод та опади

27 квітня 2023 22:12
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народна синоптикиня розповіла, в яких областях України очікувати холод та опади 28 квітня
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 28 квітня, в багатьох областях України зіпсується погода. В деяких частинах країни варто очікувати заморозки та опади.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами Діденко, у західних областях вночі будуть заморозки. 

Можливо, навіть буде температура повітря нижче нуля, однак скоріше лише на ґрунті в Житомирській та Вінницькій областях.

У східних областях України буде дощ та місцями грози.

"Дощі пройдуть завтра у східній частині (з грозами), а також на Полтавщині, в районах та навколо Дніпра, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. На решті території України опади малоймовірні, з'явиться сонце", — розповіла Діденко.

Синоптикиня розповіла, що температура повітря вирівняється до помірних +12...+15 градусів. У східних областях очікується від +17 до +22 градусів.

Завтра, 28 квітня, буде рвучкий вітер, а на заході — незначний. Напрямок — північно-західний.

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У столиці України буде сухо. Діденко розповіла, що пробиватиметься сонце. Температура повітря вдень — +12...+13 градусів.

Погода 28 апреля
Прогноз погоди на 28 квітня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, завтра, 28 квітня, на Лівобережжі буде хмарно, однак з проясненнями. На решті території України — мінлива хмарність. Весняне тепло перетворюється на заморозки. 

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