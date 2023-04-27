Народный синоптик рассказала, в каких областях Украины ожидать холод и осадки 28 апреля

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 апреля, во многих областях Украины испортится погода. В некоторых частях страны стоит ожидать заморозки и осадки.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, в западных областях ночью будут заморозки.

Возможно, даже будет температура воздуха ниже нуля, однако, скорее всего, на почве в Житомирской и Винницкой областях.

В восточных областях Украины дождь и местами грозы.

"Дожди пройдут завтра в восточной части (с грозами), а также в Полтавской области, в районах и вокруг Днепра, на Запорожье, Херсонской области и в Крыму. На остальной территории Украины осадки маловероятны, появится солнце", — рассказала Диденко.

Синоптик рассказала, что температура воздуха выравнивается до умеренных +12...+15 градусов. В восточных областях ожидается от +17 до +22 градусов.

Завтра, 28 апреля, будет порывистый ветер, а на западе незначительный. Направление — северо-западное.

Погода в Киеве

В столице Украины будет сухо. Диденко рассказала, что будет пробиваться солнце. Температура воздуха днем — +12...+13 градусов.

Прогноз погоды на 28 апреля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, завтра, 28 апреля, на Левобережье будет облачно, но с прояснениями. На остальной территории Украины переменная облачность. Весеннее тепло превращается в заморозки.

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