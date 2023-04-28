В Украине потеплеет, однако в некоторых областях будут заморозки: прогноз погоды на 29 апреля

Женщина в ботаническом саду в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 апреля, по всей Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха снова начинает расти, однако в некоторых частях страны будут осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что в восточной и юго-восточной части ночью умеренные, в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях местами дожди и грозы. Днем ожидается небольшой дождь.

Температура ночью будет 6-11°, а днем 12-17°. Утром в Донецкой и Луганской областях местами туман.

На остальной территории без осадков. Температура ночью ожидается 1-6 градусов тепла, в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях заморозки в воздухе 0-5 градусов. Синоптики рассказали, что в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях заморозки на поверхности 0-3°. Температура воздуха днем ожидается от 10 до 15° тепла.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный. В западных областях — юго-восточный, 5-10 м/с. В Укргидрометцентре предупредили о порывах ветра 15-20 м/с в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях.

На высокогорье Карпат без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 29 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Синоптики рассказали, что ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в Киевской области ожидаются заморозки 0-5°, а в столице — 0-2°.

Температура воздуха:

по области температура днем 10–15° тепла;

в Киеве температура днем 13-15 ° тепла.

Прогноз погоды на выходные

"В последующие трое суток в восточной и юго-восточной части небольшие и умеренные дожди, в ближайшую ночь в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях местами значительные дожди, грозы; температура ночью 5-10°, днем 10-17°", — говорится в сообщении.

На остальной территории Украина будет преимущественно без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5°, температура днем 12-18° тепла.

Ветер в Украине северо-западный, 5-10 м/с.

На высокогорье Карпат без осадков, днем 30 апреля ожидается небольшой дождь. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Напомним, сегодня, 28 апреля, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. На море усилена минная опасность.

Также мы писали, что сегодня, 28 апреля, на Левобережье будет облачно, но с прояснениями. На остальной территории Украины переменная облачность. Весеннее тепло превращается в заморозки.