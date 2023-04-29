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Украину накроют ливни: в каких областях завтра будет самая плохая погода

29 апреля 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода в Украине 30 апреля
Люди под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 30 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков во многих областях будет дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

В южных, восточных, большинстве центральных областей ожидаются ночью небольшие дожди. В Харьковской, Донецкой и Днепропетровской области — значительные. Синоптики рассказали, что осадки будут и днем. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15°.

На остальной территории без осадков, лишь днем в Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, в западных областях на поверхности почвы, в северных, Винницкой и Хмельницкой областях в воздухе заморозки 0-5 градусов, а температура днем будет 11-16 градусов тепла.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

На высокогорье Карпат ночью без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Погода 30 апреля
Прогноз погоды на 30 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Синоптики рассказали, что ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Ночью в Киевской области ожидаются заморозки 0-5°, а в столице — 0-2°.

Температура воздуха днем:

  • по области 11-16° тепла;
  • по Киеву 13-15° тепла.

Температура воздуха в других регионах Украины

По прогнозам META, температура завтра в городах Украины будет:

  • Киев: днем +13, ночью +4;
  • Харьков: днем +7, ночью +6;
  • Днепр: днем +10, ночью +6;
  • Одесса: днем +9, ночью +7;
  • Донецк: днем +14, ночью +9;
  • Запорожье: днем +11, ночью +7;
  • Львов: днем +13, ночью +4;
  • Николаев: днем +9, ночью +7;
  • Луганск: днем +14, ночью +10;
  • Винница: днем +12, ночью +2;
  • Симферополь: днем +13, ночью +8.
  • Херсон: днем +11, ночью +8;
  • Полтава: днем +7, ночью +5;
  • Чернигов: днем +13, ночью +4;
  • Черкассы: днем +14, ночью +7;
  • Суммы: днем +7, ночью +6;
  • Житомир: днем +13, ночью +3;
  • Хмельницкий: днем +14, ночью +3;
  • Кропивницкий: днем +9, ночью +6;
  • Ровно: днем +15, ночью +3;
  • Черновцы: днем +14, ночью +4;
  • Тернополь: днем +15, ночью +3;
  • Ивано-Франковск: днем +14, ночью +4;
  • Луцк: днем +14, ночью +4;
  • Ужгород: днем +12, ночью +6.

По прогнозам Gismeteo, теплее всего будет в западных областях и на востоке. Также украинцам следует ожидать осадков.

Погода 30 апреля
Прогноз погоды на 30 апреля. Фото: Gismetio

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на завтра, 30 апреля. Будет холод и даже заморозки во многих регионах Украины.

Также мы писали, что климатологи утверждают, что комбинация климатических циклов и антропогенного изменения климатических условий, вероятно, сильно повлияет на следующий год. Эксперты отметили, что двойной удар нанесет следующий год на планете Земля самым теплым за всю историю наблюдения.

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