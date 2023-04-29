Какой будет погода в Украине 30 апреля

Люди под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков во многих областях будет дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

В южных, восточных, большинстве центральных областей ожидаются ночью небольшие дожди. В Харьковской, Донецкой и Днепропетровской области — значительные. Синоптики рассказали, что осадки будут и днем. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15°.

На остальной территории без осадков, лишь днем в Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, в западных областях на поверхности почвы, в северных, Винницкой и Хмельницкой областях в воздухе заморозки 0-5 градусов, а температура днем будет 11-16 градусов тепла.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

На высокогорье Карпат ночью без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 30 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Синоптики рассказали, что ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Ночью в Киевской области ожидаются заморозки 0-5°, а в столице — 0-2°.

Температура воздуха днем:

по области 11-16° тепла;

по Киеву 13-15° тепла.

Температура воздуха в других регионах Украины

По прогнозам META, температура завтра в городах Украины будет:

Киев: днем +13, ночью +4;

Харьков: днем +7, ночью +6;

Днепр: днем +10, ночью +6;

Одесса: днем +9, ночью +7;

Донецк: днем +14, ночью +9;

Запорожье: днем +11, ночью +7;

Львов: днем +13, ночью +4;

Николаев: днем +9, ночью +7;

Луганск: днем +14, ночью +10;

Винница: днем +12, ночью +2;

Симферополь: днем +13, ночью +8.

Херсон: днем +11, ночью +8;

Полтава: днем +7, ночью +5;

Чернигов: днем +13, ночью +4;

Черкассы: днем +14, ночью +7;

Суммы: днем +7, ночью +6;

Житомир: днем +13, ночью +3;

Хмельницкий: днем +14, ночью +3;

Кропивницкий: днем +9, ночью +6;

Ровно: днем +15, ночью +3;

Черновцы: днем +14, ночью +4;

Тернополь: днем +15, ночью +3;

Ивано-Франковск: днем +14, ночью +4;

Луцк: днем +14, ночью +4;

Ужгород: днем +12, ночью +6.

По прогнозам Gismeteo, теплее всего будет в западных областях и на востоке. Также украинцам следует ожидать осадков.

Прогноз погоды на 30 апреля. Фото: Gismetio

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на завтра, 30 апреля. Будет холод и даже заморозки во многих регионах Украины.

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