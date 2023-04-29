Какой будет погода в Украине 30 апреля

Украину накроют ливни: в каких областях завтра будет самая плохая погода
Завтра, 30 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков во многих областях будет дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
В южных, восточных, большинстве центральных областей ожидаются ночью небольшие дожди. В Харьковской, Донецкой и Днепропетровской области — значительные. Синоптики рассказали, что осадки будут и днем. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15°.
На остальной территории без осадков, лишь днем в Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, в западных областях на поверхности почвы, в северных, Винницкой и Хмельницкой областях в воздухе заморозки 0-5 градусов, а температура днем будет 11-16 градусов тепла.
Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.
На высокогорье Карпат ночью без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
Погода в Киевской области
Синоптики рассказали, что ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Ночью в Киевской области ожидаются заморозки 0-5°, а в столице — 0-2°.
Температура воздуха днем:
- по области 11-16° тепла;
- по Киеву 13-15° тепла.
Температура воздуха в других регионах Украины
По прогнозам META, температура завтра в городах Украины будет:
- Киев: днем +13, ночью +4;
- Харьков: днем +7, ночью +6;
- Днепр: днем +10, ночью +6;
- Одесса: днем +9, ночью +7;
- Донецк: днем +14, ночью +9;
- Запорожье: днем +11, ночью +7;
- Львов: днем +13, ночью +4;
- Николаев: днем +9, ночью +7;
- Луганск: днем +14, ночью +10;
- Винница: днем +12, ночью +2;
- Симферополь: днем +13, ночью +8.
- Херсон: днем +11, ночью +8;
- Полтава: днем +7, ночью +5;
- Чернигов: днем +13, ночью +4;
- Черкассы: днем +14, ночью +7;
- Суммы: днем +7, ночью +6;
- Житомир: днем +13, ночью +3;
- Хмельницкий: днем +14, ночью +3;
- Кропивницкий: днем +9, ночью +6;
- Ровно: днем +15, ночью +3;
- Черновцы: днем +14, ночью +4;
- Тернополь: днем +15, ночью +3;
- Ивано-Франковск: днем +14, ночью +4;
- Луцк: днем +14, ночью +4;
- Ужгород: днем +12, ночью +6.
По прогнозам Gismeteo, теплее всего будет в западных областях и на востоке. Также украинцам следует ожидать осадков.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на завтра, 30 апреля. Будет холод и даже заморозки во многих регионах Украины.
Также мы писали, что климатологи утверждают, что комбинация климатических циклов и антропогенного изменения климатических условий, вероятно, сильно повлияет на следующий год. Эксперты отметили, что двойной удар нанесет следующий год на планете Земля самым теплым за всю историю наблюдения.