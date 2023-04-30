Погода в последний день апреля: дождевики и зонты не прячьте

Синоптики рассказали, каким будет последний день апреля: дождевики и зонты не прячьте
30 апреля в Украине ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, во многих областях будет идти дождь.
Их следует ожидать на востоке, в центральных областях, на юге, присоединятся еще западные области. А вот на севере без осадков. Предупреждает в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды по Украине
Синоптики говорят, что в воскресенье, 30 апреля, дожди задержатся на востоке, в центральных областях, на юге присоединятся еще западные области. На севере в воскресенье без осадков.
По данным Украинского Гирометцентра, в южных, восточных, большинстве центральных областей ожидаются небольшие дожди. В Харьковской, Донецкой и Днепропетровской области — значительные.
Синоптики рассказали, что осадки будут и днем. Температура ночью 5 — 10 ° тепла, днем 10 — 15 °.
На остальной территории без осадков, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь.
Температура воздуха ночью 1 — 6 градусов тепла, в западных областях на поверхности грунта, в северных, Винницкой и Хмельницкой областях в воздухе заморозки 0 — 5 градусов, а температура днем будет 11 — 16 градусов тепла.
Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.
На высокогорье Карпат ночью без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью 0 — 5° мороза, днем 3 — 8° тепла.
Погода в Киеве и области
По прогнозам народного синоптика Натальи Диденко, в Киеве осадков не предполагается. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15 градусов. А вот ночь будет холодной, +2+5 градусов, местами даже возможны заморозки.
Температура воздуха в других регионах Украины
По прогнозам META, 30 апреля температура в городах Украины будет:
- Киев: днем +13, ночью +4;
- Харьков: днем +7, ночью +6;
- Днепр: днем +10, ночью +6;
- Одесса: днем +9, ночью +7;
- Донецк: днем +14, ночью +9;
- Запорожье: днем +11, ночью +7;
- Львов: днем +13, ночью +4;
- Николаев: днем +9, ночью +7;
- Луганск: днем +14, ночью +10;
- Винница: днем +12, ночью +2;
- Симферополь: днем +13, ночью +8.
- Херсон: днем +11, ночью +8;
- Полтава: днем +7, ночью +5;
- Чернигов: днем +13, ночью +4;
- Черкассы: днем +14, ночью +7;
- Суммы: днем +7, ночью +6;
- Житомир: днем +13, ночью +3;
- Хмельницкий: днем +14, ночью +3;
- Кропивницкий: днем +9, ночью +6;
- Ровно: днем +15, ночью +3;
- Черновцы: днем +14, ночью +4;
- Тернополь: днем +15, ночью +3;
- Ивано-Франковск: днем +14, ночью +4;
- Луцк: днем +14, ночью +4;
- Ужгород: днем +12, ночью +6.
По прогнозам Gismeteo, теплее всего будет в западных областях и на востоке. Также украинцам следует ожидать осадков.
Синоптики советуют сейчас спасать растения от заморозков и не жаловаться на погоду. Ведь похолодание происходит ежегодно как раз в конце апреля — начале мая.
Напомним, климатологи утверждают, что 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений.