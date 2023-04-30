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Синоптики рассказали, каким будет последний день апреля: дождевики и зонты не прячьте

30 апреля 2023 07:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в последний день апреля: дождевики и зонты не прячьте
Последний день апреля будет дождливым и холодным. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

30 апреля в Украине ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, во многих областях будет идти дождь.

Их следует ожидать на востоке, в центральных областях, на юге, присоединятся еще западные области. А вот на севере без осадков. Предупреждает в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды по Украине

Синоптики говорят, что в воскресенье, 30 апреля, дожди задержатся на востоке, в центральных областях, на юге присоединятся еще западные области. На севере в воскресенье без осадков.

Прогноз температур воздуха на 30 апреля. Фото: Наталья Диденко

По данным Украинского Гирометцентра, в южных, восточных, большинстве центральных областей ожидаются небольшие дожди. В Харьковской, Донецкой и Днепропетровской области — значительные.

Синоптики рассказали, что осадки будут и днем. Температура ночью 5 — 10 ° тепла, днем 10 — 15 °.

На остальной территории без осадков, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь.

Температура воздуха ночью 1 — 6 градусов тепла, в западных областях на поверхности грунта, в северных, Винницкой и Хмельницкой областях в воздухе заморозки 0 — 5 градусов, а температура днем будет 11 — 16 градусов тепла.

Прогноз погоды на 30 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

На высокогорье Карпат ночью без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью 0 — 5° мороза, днем 3 — 8° тепла.

Погода в Киеве и области

По прогнозам народного синоптика Натальи Диденко, в Киеве осадков не предполагается. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15 градусов. А вот ночь будет холодной, +2+5 градусов, местами даже возможны заморозки.

Температура воздуха в других регионах Украины

По прогнозам META, 30 апреля температура в городах Украины будет:

  • Киев: днем +13, ночью +4;
  • Харьков: днем +7, ночью +6;
  • Днепр: днем +10, ночью +6;
  • Одесса: днем +9, ночью +7;
  • Донецк: днем +14, ночью +9;
  • Запорожье: днем +11, ночью +7;
  • Львов: днем +13, ночью +4;
  • Николаев: днем +9, ночью +7;
  • Луганск: днем +14, ночью +10;
  • Винница: днем +12, ночью +2;
  • Симферополь: днем +13, ночью +8.
  • Херсон: днем +11, ночью +8;
  • Полтава: днем +7, ночью +5;
  • Чернигов: днем +13, ночью +4;
  • Черкассы: днем +14, ночью +7;
  • Суммы: днем +7, ночью +6;
  • Житомир: днем +13, ночью +3;
  • Хмельницкий: днем +14, ночью +3;
  • Кропивницкий: днем +9, ночью +6;
  • Ровно: днем +15, ночью +3;
  • Черновцы: днем +14, ночью +4;
  • Тернополь: днем +15, ночью +3;
  • Ивано-Франковск: днем +14, ночью +4;
  • Луцк: днем +14, ночью +4;
  • Ужгород: днем +12, ночью +6.

По прогнозам Gismeteo, теплее всего будет в западных областях и на востоке. Также украинцам следует ожидать осадков.

Синоптики советуют сейчас спасать растения от заморозков и не жаловаться на погоду. Ведь похолодание происходит ежегодно как раз в конце апреля — начале мая.

Напомним, климатологи утверждают, что 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений.

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