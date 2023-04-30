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ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности в западных областях

30 апреля 2023 12:44
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности в западных областях
Снежная лавина в горах Украины. Фото: ГСЧС
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

ГСЧС предупреждают о снеголавинной опасности. Ожидается в начале мая на западе Украины.

Об этом информирует ГСЧС.

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Снеголавинная опасность

ГСЧС сообщают о значительной снеголавинной опасности 30 апреля — 01 мая. Она ожидается:

  • на высокогорье Ивано-Франковской области
  • восточной части Закарпатской области

Предупреждают, что возможный III уровень опасности.

Напомним, что на 29 апреля 2023 года уровень воды в Днепре возле моста "Метро" в Киеве составляет 9 296 см по Балтийской системе высот. Температура воды сейчас составляет +13°С, а колебания уровня имеют незначительную амплитуду. ГСЧП предупреждают о незначительном поднятии водоемов.

30 апреля в Украине ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, во многих областях будет идти дождь.

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