ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности в западных областях

Снежная лавина в горах Украины. Фото: ГСЧС

ГСЧС предупреждают о снеголавинной опасности. Ожидается в начале мая на западе Украины.

Об этом информирует ГСЧС.

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Снеголавинная опасность

ГСЧС сообщают о значительной снеголавинной опасности 30 апреля — 01 мая. Она ожидается:

на высокогорье Ивано-Франковской области

восточной части Закарпатской области

Предупреждают, что возможный III уровень опасности.

Напомним, что на 29 апреля 2023 года уровень воды в Днепре возле моста "Метро" в Киеве составляет 9 296 см по Балтийской системе высот. Температура воды сейчас составляет +13°С, а колебания уровня имеют незначительную амплитуду. ГСЧП предупреждают о незначительном поднятии водоемов.

30 апреля в Украине ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, во многих областях будет идти дождь.