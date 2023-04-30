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Синоптики прогнозують холодний початок травня: де завтра найбільше дощитиме

30 квітня 2023 16:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики прогнозують холодний початок травня: де завтра найбільше дощитиме
Чоловік з парасолею в столиці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують мінливу хмарність на понеділок, 1 травня. Подекуди очікуються дощі. Експерти повідомляють про сніголавинну небезпеку на заході України.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 1 травня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий дощ очікується:

  • у південно-східній частині та східних областях
  • вночі в Сумській області
  • Полтавській області
  • Кіровоградській області
  • Миколаївській області  

Вітер переважно північний, у західних областях вдень південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 1-6° тепла, у західних, більшості північних і Вінницькій областях на поверхні грунту заморозки 0-3°, у східних областях і південній частині 4-9° тепла;
  • вдень 12-17° тепла, на півдні Одещини до 20°.

На високогір'ї Карпат без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.

погода
Прогноз погоди на 1 травня по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київщині

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів.

Вітер переважно північний 5-10 м/с.

Вночі по області заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Температура повітря:

  • вдень 12-17° тепла;                                
  • вночі 4-6°.

Сніголавинна небезпека

Експерти повідомляють, що 30 квітня - 1 травня — на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Рівень небезпеки — ІІІ.

Попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Сніголавинна небезпека
Сніголавинна небезпека в Україні на 1 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що ДСНС попереджають про сніголавинну небезпеку. Очікується на початку травня на заході України.

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