Синоптики прогнозують холодний початок травня: де завтра найбільше дощитиме
Синоптики прогнозують мінливу хмарність на понеділок, 1 травня. Подекуди очікуються дощі. Експерти повідомляють про сніголавинну небезпеку на заході України.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 1 травня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий дощ очікується:
- у південно-східній частині та східних областях
- вночі в Сумській області
- Полтавській області
- Кіровоградській області
- Миколаївській області
Вітер переважно північний, у західних областях вдень південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі 1-6° тепла, у західних, більшості північних і Вінницькій областях на поверхні грунту заморозки 0-3°, у східних областях і південній частині 4-9° тепла;
- вдень 12-17° тепла, на півдні Одещини до 20°.
На високогір'ї Карпат без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.
Прогноз погоди по Київщині
Синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів.
Вітер переважно північний 5-10 м/с.
Вночі по області заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Температура повітря:
- вдень 12-17° тепла;
- вночі 4-6°.
Сніголавинна небезпека
Експерти повідомляють, що 30 квітня - 1 травня — на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Рівень небезпеки — ІІІ.
Попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Нагадаємо, що ДСНС попереджають про сніголавинну небезпеку. Очікується на початку травня на заході України.