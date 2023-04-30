Синоптики прогнозируют холодное начало мая: где завтра будет дождь
Синоптики прогнозируют переменную облачность на понедельник, 1 мая. Временами ожидаются дожди. Эксперты сообщают о снеголавинной опасности на западе Украины.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 1 мая.
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможен дождь:
- в юго-восточной части и восточных областях
- ночью в Сумской области
- Полтавской области
- Кировоградской области
- Николаевской области
Ветер преимущественно северный, в западных областях днем юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 1-6° тепла, в западных, большинстве северных и Винницких областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, в восточных областях и южной части 4-9° тепла
- днем 12-17 ° тепла, на юге Одесщины до 20 °.
На высокогорье Карпат без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.
Прогноз погоды по Киевской области
Синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков.
Ветер преимущественно северный 5-10 м/с.
Ночью по области заморозки на почве 0-3°. Температура воздуха:
- днем 12-17° тепла;
- ночью 4-6°.
Снеголавинная опасность
Эксперты сообщают, что 30 апреля - 1 мая — на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Уровень опасности — III.
Предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.
Напомним, что ГСЧС предупреждают о снеголавинной опасности. Ожидается в начале мая на западе Украины.