Синоптики прогнозируют холодное начало мая: где завтра будет дождь

Мужчина с зонтиком в столице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют переменную облачность на понедельник, 1 мая. Временами ожидаются дожди. Эксперты сообщают о снеголавинной опасности на западе Украины.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 1 мая.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможен дождь:

в юго-восточной части и восточных областях

ночью в Сумской области

Полтавской области

Кировоградской области

Николаевской области

Ветер преимущественно северный, в западных областях днем юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 1-6° тепла, в западных, большинстве северных и Винницких областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, в восточных областях и южной части 4-9° тепла

днем 12-17 ° тепла, на юге Одесщины до 20 °.

На высокогорье Карпат без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

Прогноз погоды на 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области

Синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков.

Ветер преимущественно северный 5-10 м/с.

Ночью по области заморозки на почве 0-3°. Температура воздуха:

днем 12-17° тепла;

ночью 4-6°.

Снеголавинная опасность

Эксперты сообщают, что 30 апреля - 1 мая — на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Уровень опасности — III.

Предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Снеголовичная опасность в Украине на 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что ГСЧС предупреждают о снеголавинной опасности. Ожидается в начале мая на западе Украины.