Какой будет погода в Украине в мае: прогноз от народного синоптика Натальи Диденко

Народный синоптик предупредила о заморозках в мае
В первые дни мая синоптики прогнозируют в Украине заморозки. Также ожидается существенное похолодание на севере и западе Украины.
Такой прогноз сделала народный синоптик Наталья Диденко.
Какой будет погода в мае
"Май начинается в Украине заморозками", — написала Диденко.
Синоптик отметила, что в ближайшую ночь заморозки ожидаются в западных областях и в северной части Украины. По ее словам, заморозки дойдут до Виннитчины, также есть вероятность заморозков на севере Сумщины.
На остальной территории Украины, согласно прогнозу, температура воздуха будет составлять:
- ночью +3+8 градусов;
- днем +11+15 градусов;
- в Закарпатье и в Одесской области +15+20 градусов.
Диденко также отмечает, что 1 мая дожди пройдут на Левобережье Украины, на остальной территории будет сухая погода.
Ветер будет северного направления, порывистый, некомфортный.
Погода в Киеве
В Киеве 1 мая ночью около +3+5 градусов, местами заморозки, днем около +14 градусов.
Без дождя завтра, солнечно, но ветрено.
По данным Meteoprog, в Киеве похолодает после 3 мая. Также прогнозируются заморозки в ночь 8 мая.
Похолодание в Украине
Синоптик сообщила, что самые теплые дни — вторник и среда, в то время как 4-5 мая на севере и западе ожидается похолодание.
"В следующие выходные будет холодно, однако на востоке и юге — удержится теплая погода, до +15+20 градусов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Укргидрометцентр спрогнозировал переменную облачность на понедельник, 1 мая. Временами ожидаются дожди. Также синоптики предупредили о заморозках в некоторых регионах.
Также в ГСЧП предупреждают о снеголавинной опасности. Ожидается в начале мая на западе Украины.