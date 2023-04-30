Какой будет погода в Украине в мае: прогноз от народного синоптика Натальи Диденко

Сакуры в парке Победы в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В первые дни мая синоптики прогнозируют в Украине заморозки. Также ожидается существенное похолодание на севере и западе Украины.

Такой прогноз сделала народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Какой будет погода в мае

"Май начинается в Украине заморозками", — написала Диденко.

Синоптик отметила, что в ближайшую ночь заморозки ожидаются в западных областях и в северной части Украины. По ее словам, заморозки дойдут до Виннитчины, также есть вероятность заморозков на севере Сумщины.

На остальной территории Украины, согласно прогнозу, температура воздуха будет составлять:

ночью +3+8 градусов;

днем +11+15 градусов;

в Закарпатье и в Одесской области +15+20 градусов.

Диденко также отмечает, что 1 мая дожди пройдут на Левобережье Украины, на остальной территории будет сухая погода.

Ветер будет северного направления, порывистый, некомфортный.

Погода в Киеве

В Киеве 1 мая ночью около +3+5 градусов, местами заморозки, днем около +14 градусов.

Без дождя завтра, солнечно, но ветрено.

По данным Meteoprog, в Киеве похолодает после 3 мая. Также прогнозируются заморозки в ночь 8 мая.

Погода в Киеве в мае. Фото: meteoprog.com

Похолодание в Украине

Синоптик сообщила, что самые теплые дни — вторник и среда, в то время как 4-5 мая на севере и западе ожидается похолодание.

"В следующие выходные будет холодно, однако на востоке и юге — удержится теплая погода, до +15+20 градусов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Укргидрометцентр спрогнозировал переменную облачность на понедельник, 1 мая. Временами ожидаются дожди. Также синоптики предупредили о заморозках в некоторых регионах.

Также в ГСЧП предупреждают о снеголавинной опасности. Ожидается в начале мая на западе Украины.