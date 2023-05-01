Прогноз погоди на початок травня

Чи буде травень теплим: синоптики спрогнозували погоду на місяць
Синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.
Новини.LIVE детально розкажуть, які погодні умови очікуються в травні 2023 року.
Прогноз погоди на травень
Народна синоптикиня прогнозує, що на території України температура повітря становитиме:
- вночі +3+8 градусів;
- вдень +11+15 градусів;
- на Закарпатті та на Одещині +15+20 градусів.
Синоптики Мета повідомляють, що вітер буде північних напрямків, рвучкий, некомфортний.
Похолодання в Україні
Синоптик повідомила, що найтепліші дні — вівторок та середа, тоді як 4-5 травня на півночі та заході очікується похолодання.
"Наступними вихідними буде холодно, проте на сході та півдні — втримається тепла погода, до +15+20 градусів", — йдеться у повідомленні.
Кліматична характеристика травня
Синоптики Метео зазначають, що середня місячна температура повітря складає 13-17°, в горах 7-12° тепла.
Мінімум температури повітря по Україні становить:
- 0-6° морозу;
- місцями в гірських районах та на Сумщині 7-10° морозу;
- на узбережжі морів 0-3° тепла.
Абсолютний максимум температури в Україні:
- 30-37°;
- на Одещині, Луганщині та в Криму до 38-39°;
- у Карпатах та горах Криму 26-29°.
Прогноз температури та опадів у травні
Середня місячна температура передбачається 14-18° тепла, в горах 10-13°, що близько до норми.
Місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми, на Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше за норму.
Нагадаємо, що у перші дні травня синоптики прогнозують в Україні заморозки. Також очікується суттєве похолодання на півночі та заході України.