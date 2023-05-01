Прогноз погоди на початок травня

Жінка прогулюється по Києву. Фото: Новини.LIVE

Синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.

Новини.LIVE детально розкажуть, які погодні умови очікуються в травні 2023 року.

Читайте також:

Прогноз погоди на травень

Народна синоптикиня прогнозує, що на території України температура повітря становитиме:

вночі +3+8 градусів;

вдень +11+15 градусів;

на Закарпатті та на Одещині +15+20 градусів.

Синоптики Мета повідомляють, що вітер буде північних напрямків, рвучкий, некомфортний.

Прогноз погоди у Києві на травень 2023 року. Фото: pogoda.meta.ua

Прогноз погоди у Харкові на травень 2023 року. Фото: pogoda.meta.ua

Прогноз погоди в Одесі на травень 2023 року. Фото: pogoda.meta.ua

Прогноз погоди у Дніпрі на травень 2023 року. Фото: pogoda.meta.ua

Прогноз погоди у Львові на травень 2023 року. Фото: pogoda.meta.ua

Похолодання в Україні

Синоптик повідомила, що найтепліші дні — вівторок та середа, тоді як 4-5 травня на півночі та заході очікується похолодання.

"Наступними вихідними буде холодно, проте на сході та півдні — втримається тепла погода, до +15+20 градусів", — йдеться у повідомленні.

Погода в столиці України на початку травня. Фото: meteoprog.com

Кліматична характеристика травня

Синоптики Метео зазначають, що середня місячна температура повітря складає 13-17°, в горах 7-12° тепла.

Мінімум температури повітря по Україні становить:

0-6° морозу;

місцями в гірських районах та на Сумщині 7-10° морозу;

на узбережжі морів 0-3° тепла.

Абсолютний максимум температури в Україні:

30-37°;

на Одещині, Луганщині та в Криму до 38-39°;

у Карпатах та горах Криму 26-29°.

Прогноз температури та опадів у травні

Середня місячна температура передбачається 14-18° тепла, в горах 10-13°, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми, на Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше за норму.

Нагадаємо, що у перші дні травня синоптики прогнозують в Україні заморозки. Також очікується суттєве похолодання на півночі та заході України.