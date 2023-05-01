Заморозки та дощі: у перший день травня погода не тішитиме теплом
У перші дні травня синоптики прогнозують в Україні заморозки. Також очікується суттєве похолодання на півночі та заході України.
Такий прогноз зробила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода у травні
"Травень розпочинається в Україні заморозками", — написала Діденко.
Синоптик зазначила, що заморозки очікуються у західних областях та у північній частині. За її словами, заморозки дійдуть аж Вінниччини, також є вірогідність заморозків на півночі Сумщини.
На решті території України, відповідно до прогнозу, температура повітря становитиме:
- вночі +3+8 градусів;
- вдень +11+15 градусів;
- на Закарпатті та на Одещині +15+20 градусів.
Похолодання в Україні
Синоптики прогнозують мінливу хмарність на 1 травня. Подекуди очікуються дощі. Експерти повідомляють про сніголавинну небезпеку на заході України.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 1 травня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий дощ очікується:
- у південно-східній частині та східних областях,
- вночі в Сумській області,
- Полтавській області,
- Кіровоградській області,
- Миколаївській області.
Вітер переважно північний, у західних областях вдень південно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря:
- вночі 1 — 6° тепла,
- у західних, більшості північних і Вінницькій областях на поверхні грунту заморозки 0 — 3°,
- у східних областях і південній частині 4 — 9° тепла;
- вдень 12 — 17° тепла, на півдні Одещини до 20°.
Синоптики кажуть, що найтепліші дні — вівторок та середа, тоді як 4 — 5 травня на півночі та заході очікується похолодання.
"Наступними вихідними буде холодно, проте на сході та півдні — втримається тепла погода, до +15+20 градусів", — йдеться у повідомленні.
Погода у Києві
У Києві 1 травня вночі близько +3+5 градусів, місцями заморозки, вдень близько +14 градусів.
Без дощу, сонячно, але вітряно.
У Києві похолодає після 3 травня. Також прогнозуються заморозки на ніч 8 травня.
Сніголавинна небезпека
Експерти повідомляють, що 30 квітня — 1 травня — на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Рівень небезпеки — ІІІ.
Попереджають про можливе сходження лавин.
Нагадаємо, ДСНС попереджають про сніголавинну небезпеку. Очікується на початку травня на заході України.