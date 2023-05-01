У перший день травня погода не тішитиме теплом

1 травня погода не тішитиме теплом. Фото: УНІАН

У перші дні травня синоптики прогнозують в Україні заморозки. Також очікується суттєве похолодання на півночі та заході України.

Такий прогноз зробила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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"Травень розпочинається в Україні заморозками", — написала Діденко.

Синоптик зазначила, що заморозки очікуються у західних областях та у північній частині. За її словами, заморозки дійдуть аж Вінниччини, також є вірогідність заморозків на півночі Сумщини.

На решті території України, відповідно до прогнозу, температура повітря становитиме:

вночі +3+8 градусів;

вдень +11+15 градусів;

на Закарпатті та на Одещині +15+20 градусів.

Похолодання в Україні

Синоптики прогнозують мінливу хмарність на 1 травня. Подекуди очікуються дощі. Експерти повідомляють про сніголавинну небезпеку на заході України.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий дощ очікується:

у південно-східній частині та східних областях,

вночі в Сумській області,

Полтавській області,

Кіровоградській області,

Миколаївській області.

Вітер переважно північний, у західних областях вдень південно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря:

вночі 1 — 6° тепла,

у західних, більшості північних і Вінницькій областях на поверхні грунту заморозки 0 — 3°,

у східних областях і південній частині 4 — 9° тепла;

вдень 12 — 17° тепла, на півдні Одещини до 20°.

Синоптики кажуть, що найтепліші дні — вівторок та середа, тоді як 4 — 5 травня на півночі та заході очікується похолодання.

"Наступними вихідними буде холодно, проте на сході та півдні — втримається тепла погода, до +15+20 градусів", — йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 1 травня по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві 1 травня вночі близько +3+5 градусів, місцями заморозки, вдень близько +14 градусів.

Без дощу, сонячно, але вітряно.

У Києві похолодає після 3 травня. Також прогнозуються заморозки на ніч 8 травня.

Сніголавинна небезпека

Експерти повідомляють, що 30 квітня — 1 травня — на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Рівень небезпеки — ІІІ.

Попереджають про можливе сходження лавин.

Сніголавинна небезпека в Україні на 1 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, ДСНС попереджають про сніголавинну небезпеку. Очікується на початку травня на заході України.