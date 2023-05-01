В первый день мая погода не будет радовать теплом

1 мая погода не будет радовать. Фото: УНИАН

В первые дни мая синоптики прогнозируют в Украине заморозки. Также ожидается существенное похолодание на севере и западе Украины.

Такой прогноз сделала народный синоптик Наталья Диденко.

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"Май начинается в Украине заморозками", — написала Диденко.

Синоптик отметила, что заморозки ожидаются в западных областях и в северной части. По ее словам, заморозки дойдут аж до Винницкой области, также есть вероятность заморозков на севере Сумщины.

На остальной территории Украины, согласно прогнозу, температура воздуха будет составлять:

ночью +3+8 градусов;

днем +11+15 градусов;

в Закарпатье и в Одесской области +15+20 градусов.

Похолодание в Украине

Синоптики прогнозируют переменную облачность на 1 мая. Временами ожидаются дожди. Эксперты сообщают о снеголавинной опасности на западе Украины.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 1 мая.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможен дождь:

в юго-восточной части и восточных областях,

ночью в Сумской области,

Полтавской области,

Кировоградской области,

Николаевской области.

Ветер преимущественно северный, в западных областях днем юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 1 — 6° тепла,

в западных, большинстве северных и Винницких областях на поверхности почвы заморозки 0 — 3°,

в восточных областях и южной части 4 — 9° тепла;

днем 12 — 17° тепла, на юге Одесщины до 20°.

Синоптики говорят, что самые теплые дни — вторник и среда, тогда как 4 — 5 мая на севере и западе ожидается похолодание.

"В следующие выходные будет холодно, однако на востоке и юге — удержится теплая погода, до +15+20 градусов", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве 1 мая ночью около +3+5 градусов, местами заморозки, днем около +14 градусов.

Без дождя, солнечно, но ветрено.

В Киеве похолодает после 3 мая. Также прогнозируются заморозки на ночь 8 мая.

Снеголавинная опасность

Эксперты сообщают, что 30 апреля — 1 мая — на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Уровень опасности — III.

Предупреждают о возможном схождении лавин.

Снеголавинная опасность в Украине на 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ГСЧС предупреждают о снеголавинной опасности. Ожидается в начале мая на западе Украины.