Заморозки и дожди: в первый день мая погода не будет радовать теплом
В первые дни мая синоптики прогнозируют в Украине заморозки. Также ожидается существенное похолодание на севере и западе Украины.
Такой прогноз сделала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в мае
"Май начинается в Украине заморозками", — написала Диденко.
Синоптик отметила, что заморозки ожидаются в западных областях и в северной части. По ее словам, заморозки дойдут аж до Винницкой области, также есть вероятность заморозков на севере Сумщины.
На остальной территории Украины, согласно прогнозу, температура воздуха будет составлять:
- ночью +3+8 градусов;
- днем +11+15 градусов;
- в Закарпатье и в Одесской области +15+20 градусов.
Похолодание в Украине
Синоптики прогнозируют переменную облачность на 1 мая. Временами ожидаются дожди. Эксперты сообщают о снеголавинной опасности на западе Украины.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 1 мая.
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Возможен дождь:
- в юго-восточной части и восточных областях,
- ночью в Сумской области,
- Полтавской области,
- Кировоградской области,
- Николаевской области.
Ветер преимущественно северный, в западных областях днем юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 1 — 6° тепла,
- в западных, большинстве северных и Винницких областях на поверхности почвы заморозки 0 — 3°,
- в восточных областях и южной части 4 — 9° тепла;
- днем 12 — 17° тепла, на юге Одесщины до 20°.
Синоптики говорят, что самые теплые дни — вторник и среда, тогда как 4 — 5 мая на севере и западе ожидается похолодание.
"В следующие выходные будет холодно, однако на востоке и юге — удержится теплая погода, до +15+20 градусов", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В Киеве 1 мая ночью около +3+5 градусов, местами заморозки, днем около +14 градусов.
Без дождя, солнечно, но ветрено.
В Киеве похолодает после 3 мая. Также прогнозируются заморозки на ночь 8 мая.
Снеголавинная опасность
Эксперты сообщают, что 30 апреля — 1 мая — на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Уровень опасности — III.
Предупреждают о возможном схождении лавин.
Напомним, ГСЧС предупреждают о снеголавинной опасности. Ожидается в начале мая на западе Украины.