Прогноз погоды на начало мая

Женщина ходит по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.

Новости.LIVE подробно расскажут, какие погодные условия ожидаются в мае 2023 года.

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Прогноз погоды на май

Народная синоптика прогнозирует, что на территории Украины температура воздуха будет составлять:

ночью +3+8 градусов;

днем +11+15 градусов;

в Закарпатье и в Одесской области +15+20 градусов.

Синоптики Мета сообщают, что ветер будет северным направлениям, порывистый, некомфортный.

Прогноз погоды в Киеве на май 2023 года. Фото: pogoda.meta.ua

Прогноз погоды в Харькове на май 2023 года. Фото: pogoda.meta.ua

Прогноз погоды в Одессе на май 2023 года. Фото: pogoda.meta.ua

Прогноз погоды в Днепре на май 2023 года. Фото: pogoda.meta.ua

Прогноз погоды во Львове на май 2023 года. Фото: pogoda.meta.ua

Похолодание в Украине

Синоптик сообщила, что самые теплые дни - вторник и среда, в то время как 4-5 мая на севере и западе ожидается похолодание.

"В следующие выходные будет холодно, однако на востоке и юге — удержится теплая погода, до +15+20 градусов", — говорится в сообщении.

Погода в столице Украины в начале мая. Фото: meteoprog.com

Климатическая характеристика мая

Синоптики Метео отмечают, что средняя температура воздуха составляет 13-17°, в горах 7-12° тепла.

Минимум температуры воздуха по Украине составляет:

0-6° мороза;

местами в горных районах и Сумской области 7-10° мороза;

на побережье морей 0-3° тепла.

Абсолютный максимум температуры в Украине:

30-37°;

в Одесской, Луганской и Крыму до 38-39°;

в Карпатах и горах Крыма 26-29 °.

Прогноз температуры и осадков в мае

Средняя лунная температура предполагается 14-18° тепла, в горах 10-13°, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы, в Закарпатье и Прикарпатье 132-170 мм, что несколько больше нормы.

Напомним, что в первые дни мая синоптики прогнозируют заморозки в Украине. Также ожидается существенное похолодание на севере и западе Украины.