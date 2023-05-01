Прогноз погоды на начало мая

Будет ли май теплым: синоптики спрогнозировали погоду на месяц
Синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.
Новости.LIVE подробно расскажут, какие погодные условия ожидаются в мае 2023 года.
Прогноз погоды на май
Народная синоптика прогнозирует, что на территории Украины температура воздуха будет составлять:
- ночью +3+8 градусов;
- днем +11+15 градусов;
- в Закарпатье и в Одесской области +15+20 градусов.
Синоптики Мета сообщают, что ветер будет северным направлениям, порывистый, некомфортный.
Похолодание в Украине
Синоптик сообщила, что самые теплые дни - вторник и среда, в то время как 4-5 мая на севере и западе ожидается похолодание.
"В следующие выходные будет холодно, однако на востоке и юге — удержится теплая погода, до +15+20 градусов", — говорится в сообщении.
Климатическая характеристика мая
Синоптики Метео отмечают, что средняя температура воздуха составляет 13-17°, в горах 7-12° тепла.
Минимум температуры воздуха по Украине составляет:
- 0-6° мороза;
- местами в горных районах и Сумской области 7-10° мороза;
- на побережье морей 0-3° тепла.
Абсолютный максимум температуры в Украине:
- 30-37°;
- в Одесской, Луганской и Крыму до 38-39°;
- в Карпатах и горах Крыма 26-29 °.
Прогноз температуры и осадков в мае
Средняя лунная температура предполагается 14-18° тепла, в горах 10-13°, что близко к норме.
Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы, в Закарпатье и Прикарпатье 132-170 мм, что несколько больше нормы.
Напомним, что в первые дни мая синоптики прогнозируют заморозки в Украине. Также ожидается существенное похолодание на севере и западе Украины.