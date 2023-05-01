Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Будет ли май теплым: синоптики спрогнозировали погоду на месяц arrow

Будет ли май теплым: синоптики спрогнозировали погоду на месяц

1 мая 2023 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на начало мая
Женщина ходит по Киеву. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.

Новости.LIVE подробно расскажут, какие погодные условия ожидаются в мае 2023 года.

Читайте также:

Прогноз погоды на май

Народная синоптика прогнозирует, что на территории Украины температура воздуха будет составлять:

  • ночью +3+8 градусов;
  • днем +11+15 градусов;
  • в Закарпатье и в Одесской области +15+20 градусов.

Синоптики Мета сообщают, что ветер будет северным направлениям, порывистый, некомфортный.

погода
Прогноз погоды в Киеве на май 2023 года. Фото: pogoda.meta.ua
погода
Прогноз погоды в Харькове на май 2023 года. Фото: pogoda.meta.ua
погода
Прогноз погоды в Одессе на май 2023 года. Фото: pogoda.meta.ua
погода
Прогноз погоды в Днепре на май 2023 года. Фото: pogoda.meta.ua
погода
Прогноз погоды во Львове на май 2023 года. Фото: pogoda.meta.ua

Похолодание в Украине

Синоптик сообщила, что самые теплые дни - вторник и среда, в то время как 4-5 мая на севере и западе ожидается похолодание.

"В следующие выходные будет холодно, однако на востоке и юге — удержится теплая погода, до +15+20 градусов", — говорится в сообщении.

null
Погода в столице Украины в начале мая. Фото: meteoprog.com

Климатическая характеристика мая

Синоптики Метео отмечают, что средняя температура воздуха составляет 13-17°, в горах 7-12° тепла.

Минимум температуры воздуха по Украине составляет:

  • 0-6° мороза;
  • местами в горных районах и Сумской области 7-10° мороза;
  • на побережье морей 0-3° тепла.

Абсолютный максимум температуры в Украине:

  • 30-37°;
  • в Одесской, Луганской и Крыму до 38-39°;
  • в Карпатах и горах Крыма 26-29 °.

Прогноз температуры и осадков в мае

Средняя лунная температура предполагается 14-18° тепла, в горах 10-13°, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы, в Закарпатье и Прикарпатье 132-170 мм, что несколько больше нормы.

Напомним, что в первые дни мая синоптики прогнозируют заморозки в Украине. Также ожидается существенное похолодание на севере и западе Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас