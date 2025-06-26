Чем надо подкормить чеснок на огороде за месяц до сбора урожая — советы дачникам

Урожай крупного чеснока в руках пожилой дачницы. Фото: Freepik

Каждый дачник с опытом знает, что для крупных зубчиков чеснока недостаточно просто правильно посадить его. Узнайте, чем нужно обязательно удобрить эту культуру за месяц до сбора урожая, чтобы собрать большой и вкусный чеснок на своем огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Прежде, чем подкармливать чеснок на огороде, нужно создать благоприятные условия для того, чтобы его корни могли хорошо усвоить все питательные элементы. Если земля сухая, необходимо хорошо полить ее, чтобы питательные компоненты лучше проникали к корневой системе чеснока.

Если вы хотите увеличить размер головок чеснока, стоит использовать удобрения, в состав которых входит большое количество калия и фосфора, но нет азота. Опытные дачники рассказали, чем нужно подкормить эту культуру за месяц до сбора урожая.

Урожай чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Чем стоит удобрить чеснок до сбора урожая

Монофосфат калия

Фосфор в составе этого удобрения способствует формированию крупных и здоровых зубчиков, а калий, в свою очередь, активно перемещает все накопленные питательные элементы из листьев в луковицу. К тому же, последний элемент помогает сформировать крепкие чешуйки, а это улучшает хранение чеснока зимой.

Для приготовления эффективного удобрения возьмите такие ингредиенты, как:

Монофосфат калия — 20 грамм

Вода — десять литров

Растворите монофосфат калия в воде и полейте свой чеснок, чтобы сформировать крупные зубчики.

Подкормка чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Сульфат калия

В состав этого удобрения входит большое количество калия, но нет азота, что важно для растений. Особенностью такого удобрения является тот факт, что в нем есть сера, которая придает чесноку остроты. Это отличный выбор для тех, кто любит наслаждаться пикантным вкусом чеснока.

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