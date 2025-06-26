Чим треба підживити часник на городі за місяць до збору врожаю — поради дачникам

Врожай великого часника в руках літньої дачниці. Фото: Freepik

Кожен дачник із досвідом знає, що для великих зубчиків часнику недостатньо просто правильно посадити його. Дізнайтеся, чим потрібно обов’язково удобрити цю культуру за місяць до збору врожаю, щоб зібрати великий і смачний часник на своєму городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Перш, ніж підживлювати часник на городі, потрібно створити сприятливі умови для того, щоб його коріння могло гарно засвоїти всі поживні елементи. Якщо земля суха, необхідно гарно полити її, щоб поживні компоненти краще проникали до кореневої системи часника.

Якщо ви хочете збільшити розмір головок часнику, варто використовувати добрива, до складу яких входить велика кількість калію і фосфору, але немає азоту. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно підживити цю культуру за місяць до збору врожаю.

Врожай часнику на городі. Фото: Pinterest

Чим варто удобрити часник до збору врожаю

Монофосфат калію

Фосфор у складі цього добрива сприяє формуванню великих і здорових зубчиків, а калій, у свою чергу, активно переміщує всі накопичені поживні елементи з листя в цибулину. До того ж, останній елемент допомагає сформувати міцні лусочки, а це покращує зберігання часнику взимку.

Для приготування ефективного добрива візьміть такі інгредієнти, як:

Монофосфат калію — 20 грамів

Вода — десять літрів

Розчиніть монофосфат калію у воді та полийте свій часник, щоб сформувати великі зубчики.

Підживлення часнику на городі. Фото: Pinterest

Сульфат калію

До складу цього добрива входить велика кількість калію, але немає азоту, що важливо для рослин. Особливістю такого добрива є той факт, що в ньому є сірка, яка надає часнику гостроти. Це чудовий вибір для тих, хто любить насолоджуватися пікантним смаком часника.

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