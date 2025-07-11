Почему на винограде желтеют листья в июле 2025 — как спасти урожай, советы дачникам

Желтые листья винограда и сбор урожая на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Летом многие растения на огороде страдают от невероятной жары, в частности, и виноград, на котором от нее начинают желтеть листья. Опытные дачники рассказали, какие факторы влияют на возникновение этой проблемы в июле и как можно быстро с ней справиться, чтобы спасти урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему листья на винограде становятся желтыми в июле

Дачники с опытом отмечают, что разный характер желтизны на листьях винограда указывает на то, что растениям не хватает различных веществ. Так, желтые листья на этой культуре летом указывает на дефицит таких элементов, как:

Азот — листья становятся бледными и равномерно желтеют, начиная снизу, а куст медленнее растет

Калий — на краях листьев появляется желтая или бурая кайма, которая со временем распространяется и заставляет лист скручиваться

Магний — листья становятся желтыми между прожилками, но сами они ярко-зеленые, а самыми первыми страдают старые листья

Железо — желтеют молодые верхние листья, но их прожилки зеленые, в результате развития железного хлороза

Пожелтевшие листья на винограде. Фото: скриншот с YouTube

Чем подкормить виноград, если на нем желтые листья

Внекорневая подкормка

Речь идет об опрыскивании винограда по листьям смесью из таких ингредиентов, как:

Мочевина

Сульфат калия

Сульфат магния

Вода — десять литров

Если виноград пострадал от железного хлороза, листья нужно опрыскать хелатом железа. Но делать это нужно вечером или тогда, когда на улице пасмурно, чтобы не оставить ожогов.

Корневая подкормка

В этом случае нужно вносить удобрения под корень, но делать это нужно исключительно в тщательно увлажненную почву. Можете воспользоваться минеральными или органическими удобрениями, например, коровяком или птичьим пометом.

Но с ними стоит быть осторожными, ведь чрезмерное количество азота может, наоборот, навредить винограду.

Подкормка винограда на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, как нужно ухаживать за виноградом в июле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, чем стоит обработать виноград на огороде для лучшего урожая.

Также мы сообщали о том, какие сорта винограда стоит посадить на огороде.