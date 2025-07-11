Почему на винограде желтеют листья в июле 2025 — как спасти урожай, советы дачникам

Желтеют листья винограда в июле 2025 — почему и как спасти урожай
Летом многие растения на огороде страдают от невероятной жары, в частности, и виноград, на котором от нее начинают желтеть листья. Опытные дачники рассказали, какие факторы влияют на возникновение этой проблемы в июле и как можно быстро с ней справиться, чтобы спасти урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему листья на винограде становятся желтыми в июле
Дачники с опытом отмечают, что разный характер желтизны на листьях винограда указывает на то, что растениям не хватает различных веществ. Так, желтые листья на этой культуре летом указывает на дефицит таких элементов, как:
- Азот — листья становятся бледными и равномерно желтеют, начиная снизу, а куст медленнее растет
- Калий — на краях листьев появляется желтая или бурая кайма, которая со временем распространяется и заставляет лист скручиваться
- Магний — листья становятся желтыми между прожилками, но сами они ярко-зеленые, а самыми первыми страдают старые листья
- Железо — желтеют молодые верхние листья, но их прожилки зеленые, в результате развития железного хлороза
Чем подкормить виноград, если на нем желтые листья
Внекорневая подкормка
Речь идет об опрыскивании винограда по листьям смесью из таких ингредиентов, как:
- Мочевина
- Сульфат калия
- Сульфат магния
- Вода — десять литров
Если виноград пострадал от железного хлороза, листья нужно опрыскать хелатом железа. Но делать это нужно вечером или тогда, когда на улице пасмурно, чтобы не оставить ожогов.
Корневая подкормка
В этом случае нужно вносить удобрения под корень, но делать это нужно исключительно в тщательно увлажненную почву. Можете воспользоваться минеральными или органическими удобрениями, например, коровяком или птичьим пометом.
Но с ними стоит быть осторожными, ведь чрезмерное количество азота может, наоборот, навредить винограду.
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