Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім Обов'язково зробіть це зі своїм виноградом у липні 2025 року

Обов'язково зробіть це зі своїм виноградом у липні 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 22:33
Що треба зробити з виноградом у липні 2025 року — як доглядати культуру, поради дачникам
Вирощування синього винограду на городі. Фото: Pinterest

Липень вважається найважливішим для винограду, адже саме в цей місяць плоди починають активно рости і розвиватися, тому їх варто "підтримати". Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов’язково зробити з цією культурою посеред літа, щоб закласти гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Як потрібно доглядати виноград у липні

Одним з найважливіших етапів догляду винограду в липні 2025 року є його обрізка. Цього місяця треба почати процес пасинкування пагонів, які ростуть в пазухах листя цієї культури. Завдяки цьому всі соки винограду йтимуть на формування і ріст ягід на ньому.

Щоб правильно обрізати виноград, візьміть секатор і зріжте пагони над другим листком рослини. Так культура додатково не буде живити ріст цих пагонів, а віддаватиме всі сили на формування плодів, а вам саме це і потрібно.

У період пасинкування також огляньте уважно всі плоди, які формуються на винограді. Дачники з досвідом рекомендують одразу обрізати грона, які перестали розвиватися. Це допоможе культурі позбутися зайвого вантажу на себе.

Обрезка винограда
Процедура обрізки винограду на городі. Фото: Pinterest

Чи треба поливати виноград влітку

Досвідчені дачники кажуть, що виноград влітку потрібно обов’язково поливати, особливо якщо надворі сухо і спекотно. У липні треба раз на тиждень виливати під кущ винограду по десять чи 20 літрів води, щоб він отримав достатню кількість вологи.

Річ у тім, що ягоди, які були довго без вологи, від першого дощу почнуть тріскатися. Щоб уникнути цієї проблеми і зберегти врожай винограду, йому потрібен регулярний полив. Щоб волога надовше затрималася в землі, замульчуйте виноград тирсою, скошеною травою чи іншими матеріалами, які для цього підходять.

Полив винограда
Полив винограду на городі. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити виноград від захворювань. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно обов’язково обробити виноград на городі. 

Також ми повідомляли про те, що варто посадити біля винограду на городі.

рослини культура поради ефективні способи липень виноград
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації