Що треба зробити з виноградом у липні 2025 року — як доглядати культуру, поради дачникам

Вирощування синього винограду на городі. Фото: Pinterest

Липень вважається найважливішим для винограду, адже саме в цей місяць плоди починають активно рости і розвиватися, тому їх варто "підтримати". Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов’язково зробити з цією культурою посеред літа, щоб закласти гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як потрібно доглядати виноград у липні

Одним з найважливіших етапів догляду винограду в липні 2025 року є його обрізка. Цього місяця треба почати процес пасинкування пагонів, які ростуть в пазухах листя цієї культури. Завдяки цьому всі соки винограду йтимуть на формування і ріст ягід на ньому.

Щоб правильно обрізати виноград, візьміть секатор і зріжте пагони над другим листком рослини. Так культура додатково не буде живити ріст цих пагонів, а віддаватиме всі сили на формування плодів, а вам саме це і потрібно.

У період пасинкування також огляньте уважно всі плоди, які формуються на винограді. Дачники з досвідом рекомендують одразу обрізати грона, які перестали розвиватися. Це допоможе культурі позбутися зайвого вантажу на себе.

Процедура обрізки винограду на городі. Фото: Pinterest

Чи треба поливати виноград влітку

Досвідчені дачники кажуть, що виноград влітку потрібно обов’язково поливати, особливо якщо надворі сухо і спекотно. У липні треба раз на тиждень виливати під кущ винограду по десять чи 20 літрів води, щоб він отримав достатню кількість вологи.

Річ у тім, що ягоди, які були довго без вологи, від першого дощу почнуть тріскатися. Щоб уникнути цієї проблеми і зберегти врожай винограду, йому потрібен регулярний полив. Щоб волога надовше затрималася в землі, замульчуйте виноград тирсою, скошеною травою чи іншими матеріалами, які для цього підходять.

Полив винограду на городі. Фото: Decorexpro

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