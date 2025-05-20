Як можна виростити солодкий виноград — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай винограду на городі. Фото: Freepik

На жаль, далеко не у всіх дачників виходить виростити солодкий виноград, але це можна з легкістю виправити. Досвідчені городники пояснили, як за допомогою одного простого кухонного інгредієнта можна виростити виноград, якому заздритимуть всі сусіди навколо.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Збираючи виноград на своїй ділянці, дачники розраховують на те, щоб отримати максимальну насолоду від солодких плодів. Однак, дуже часто буває так, що ягоди виростають доволі кислими. Якщо ви зіштовхнулися з цією проблемою і хочете її виправити, просто скористайтеся звичайним кухонним інгредієнтом.

Досвідчені дачники розповіли, про яких саме інгредієнт йдеться і як ним правильно користуватися.

Врожай винограду на городі. Фото: Plantvid

Чим потрібно обробити виноград

Дачники з досвідом рекомендують скористатися звичайною содою, але не в чистому вигляді, а у вигляді суміші. Для її приготування вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Сода — 80 грамів

Чиста вода — одне відро

Додайте соду у воду та ретельно перемішайте, потім візьміть пульверизатор, перелийте туди суміш і обробіть нею виноград. Але робіть це так, що приготовлена суміш потрапила на всі листя і стебла вашого винограду. Достатньо буде зробити це двічі або тричі з перервою в сім днів.

Процес обприскування винограду на городі. Фото: Decorexpro

Чим сода корисна для винограда

Дачники з досвідом кажуть, що суміш на основі соди сприяє формуванню солодкого винограду. Також вона допомагає захистити рослину від такої популярної грибкової хвороби, як сіра гниль. А ще цей кухонний інгредієнт вважається ефективним захистом для винограду проти шкідників.

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