Чим треба підживити виноград у травні 2025 для смачного врожаю — корисні поради дачникам

Людина, яка збирає врожай винограду на городі. Фото: Freepik

Наприкінці весни на винограді починають з’являтися нові пагони, формується листя і закладаються суцвіття, і цей момент важливо не впустити. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно удобрити цю культуру в травні, щоб потім зібрати гарний і смачний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Виноград, як і будь-яка інша культура на городі, потребує підживлення, але не всі добрива можна йому давати. Досвідчені дачники пояснили, якими добривами потрібно підгодувати виноград у травні, щоб він потішив рясним врожаєм.

Врожай винограду на городі. Фото: Pinterest

Чим варто удобрити виноград навесні

Навесні винограду найбільше потрібен азот, калій і фосфор, тому його важливо підживити добривами із вмістом цих елементів. Азот активує ріст зеленої маси, калій покращує якість і присмак ягід, а фосфор підтримує розвиток коріння і бутонів.

На початку травня варто підживлювати виноград органікою, зокрема, пташиним послідом або коров’яком, але їх треба поєднувати з калійними сполуками і суперфосфатом. Всередині місяця варто здійснити позакореневе підживлення цинком, бором і магнієм.

Процес поливу винограду на городі. Фото: скриншот з YouTube

Також можна підживлювати цю культуру промисловими комплексними добривами, до складу яких входить збалансована формула елементів. Але ні в якому разі не можна перебільшувати з дозуванням, адже є великий ризик нашкодити корінню винограда.

Зокрема, не можна використовувати надмірну кількість добрив, які мають у своєму складі азот. Справа в тому, що в такому випадку виноград зосередиться лише на рості листя і втратить свій ресурс для формування ягід.

Водночас, під час підживлення варто рясно поливати виноград, адже волога допомагає рослинам краще засвоювати добрива.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно садити виноград на городі, щоб зібрати гарний врожай.

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити виноград від нашестя ос.

Також ми повідомляли про те, як можна врятувати виноград від хлорозу.