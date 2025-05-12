Чем надо подкормить виноград в мае 2025 для вкусного урожая — полезные советы дачникам

Человек, который собирает урожай винограда на огороде. Фото: Freepik

В конце весны на винограде начинают появляться новые побеги, формируются листья и закладываются соцветия, и этот момент важно не упустить. Опытные дачники рассказали, чем нужно удобрить эту культуру в мае, чтобы потом собрать хороший и вкусный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Виноград, как и любая другая культура на огороде, нуждается в подкормке, но не все удобрения можно ему давать. Опытные дачники объяснили, какими удобрениями нужно подкормить виноград в мае, чтобы он порадовал обильным урожаем.

Урожай винограда на огороде. Фото: Pinterest

Чем стоит удобрить виноград весной

Весной винограду больше всего нужен азот, калий и фосфор, поэтому его важно подкормить удобрениями с содержанием этих элементов. Азот активирует рост зеленой массы, калий улучшает качество и привкус ягод, а фосфор поддерживает развитие корней и бутонов.

В начале мая стоит подкармливать виноград органикой, в частности, птичьим пометом или коровяком, но их надо сочетать с калийными соединениями и суперфосфатом. В середине месяца стоит осуществить внекорневую подкормку цинком, бором и магнием.

Процесс полива винограда на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Также можно подкармливать эту культуру промышленными комплексными удобрениями, в состав которых входит сбалансированная формула элементов. Но ни в коем случае нельзя преувеличивать с дозировкой, ведь есть большой риск навредить корням винограда.

В частности, нельзя использовать чрезмерное количество удобрений, которые имеют в своем составе азот. Дело в том, что в таком случае виноград сосредоточится только на росте листьев и потеряет свой ресурс для формирования ягод.

В то же время, во время подкормки стоит обильно поливать виноград, ведь влага помогает растениям лучше усваивать удобрения.

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