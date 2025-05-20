Как можно вырастить сладкий виноград — советы дачникам

Человек, который собирает урожай винограда на огороде. Фото: Freepik

К сожалению, далеко не у всех дачников получается вырастить сладкий виноград, но это можно с легкостью исправить. Опытные огородники объяснили, как с помощью одного простого кухонного ингредиента можно вырастить виноград, которому будут завидовать все соседи вокруг.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Собирая виноград на своем участке, дачники рассчитывают на то, чтобы получить максимальное наслаждение от сладких плодов. Однако, очень часто бывает так, что ягоды вырастают довольно кислыми. Если вы столкнулись с этой проблемой и хотите ее исправить, просто воспользуйтесь обычным кухонным ингредиентом.

Опытные дачники рассказали, о каких именно ингредиентах идет речь и как ими правильно пользоваться.

Урожай винограда на огороде. Фото: Plantvid

Чем нужно обработать виноград

Дачники с опытом рекомендуют воспользоваться обычной содой, но не в чистом виде, а в виде смеси. Для ее приготовления вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Сода — 80 грамм

Чистая вода — одно ведро

Добавьте соду в воду и тщательно перемешайте, затем возьмите пульверизатор, перелейте туда смесь и обработайте ею виноград. Но делайте это так, что приготовленная смесь попала на все листья и стебли вашего винограда. Достаточно будет сделать это дважды или трижды с перерывом в семь дней.

Процесс опрыскивания винограда на огороде. Фото: Decorexpro

Чем сода полезна для винограда

Дачники с опытом говорят, что смесь на основе соды способствует формированию сладкого винограда. Также она помогает защитить растение от такой популярной грибковой болезни, как серая гниль. А еще этот кухонный ингредиент считается эффективной защитой для винограда против вредителей.

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