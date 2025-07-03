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Главная Дом Обязательно сделайте это со своим виноградом в июле 2025 года

Обязательно сделайте это со своим виноградом в июле 2025 года

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 22:33
Что надо сделать с виноградом в июле 2025 года — как ухаживать за культурой, советы дачникам
Выращивание синего винограда на огороде. Фото: Pinterest

Июль считается самым важным для винограда, ведь именно в этот месяц плоды начинают активно расти и развиваться, поэтому их стоит "поддержать". Опытные дачники рассказали, что нужно обязательно сделать с этой культурой в середине лета, чтобы заложить хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как нужно ухаживать за виноградом в июле

Одним из важнейших этапов ухода за виноградом в июле 2025 года является его обрезка. В этом месяце надо начать процесс пасынкования побегов, которые растут в пазухах листьев этой культуры. Благодаря этому все соки винограда будут идти на формирование и рост ягод на нем.

Чтобы правильно обрезать виноград, возьмите секатор и срежьте побеги над вторым листом растения. Так культура дополнительно не будет питать рост этих побегов, а будет отдавать все силы на формирование плодов, а вам именно это и нужно.

В период пасынкования также осмотрите внимательно все плоды, которые формируются на винограде. Дачники с опытом рекомендуют сразу обрезать грозди, которые перестали развиваться. Это поможет культуре избавиться от лишнего груза на себе.

Обрезка винограда
Процедура обрезки винограда на огороде. Фото: Pinterest

Надо ли поливать виноград летом

Опытные дачники говорят, что виноград летом нужно обязательно поливать, особенно если на улице сухо и жарко. В июле надо раз в неделю выливать под куст винограда по десять или 20 литров воды, чтобы он получил достаточное количество влаги.

Дело в том, что ягоды, которые были долго без влаги, от первого дождя начнут трескаться. Чтобы избежать этой проблемы и сохранить урожай винограда, ему нужен регулярный полив. Чтобы влага на дольше задержалась в земле, замульчируйте виноград опилками, скошенной травой или другими подходящими для этого материалами.

Полив винограда
Полив винограда на огороде. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, как можно защитить виноград от заболеваний.

Ранее мы рассказывали о том, чем нужно обязательно обработать виноград на огороде.

Также мы сообщали о том, что стоит посадить возле винограда на огороде.

растения культура советы эффективные способы июль виноград
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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