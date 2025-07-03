Что надо сделать с виноградом в июле 2025 года — как ухаживать за культурой, советы дачникам

Обязательно сделайте это со своим виноградом в июле 2025 года
Июль считается самым важным для винограда, ведь именно в этот месяц плоды начинают активно расти и развиваться, поэтому их стоит "поддержать". Опытные дачники рассказали, что нужно обязательно сделать с этой культурой в середине лета, чтобы заложить хороший урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как нужно ухаживать за виноградом в июле
Одним из важнейших этапов ухода за виноградом в июле 2025 года является его обрезка. В этом месяце надо начать процесс пасынкования побегов, которые растут в пазухах листьев этой культуры. Благодаря этому все соки винограда будут идти на формирование и рост ягод на нем.
Чтобы правильно обрезать виноград, возьмите секатор и срежьте побеги над вторым листом растения. Так культура дополнительно не будет питать рост этих побегов, а будет отдавать все силы на формирование плодов, а вам именно это и нужно.
В период пасынкования также осмотрите внимательно все плоды, которые формируются на винограде. Дачники с опытом рекомендуют сразу обрезать грозди, которые перестали развиваться. Это поможет культуре избавиться от лишнего груза на себе.
Надо ли поливать виноград летом
Опытные дачники говорят, что виноград летом нужно обязательно поливать, особенно если на улице сухо и жарко. В июле надо раз в неделю выливать под куст винограда по десять или 20 литров воды, чтобы он получил достаточное количество влаги.
Дело в том, что ягоды, которые были долго без влаги, от первого дождя начнут трескаться. Чтобы избежать этой проблемы и сохранить урожай винограда, ему нужен регулярный полив. Чтобы влага на дольше задержалась в земле, замульчируйте виноград опилками, скошенной травой или другими подходящими для этого материалами.
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