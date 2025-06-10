Який сорт винограду посадити 2025 року — п'ять солодких фаворитів без кісточок

Найкращі сорти винограду в Україні — врожай буде солодший за мед
Виноград — це справжня окраса будь якого саду або присадибної ділянки, яка створює затишний затінок й дарує смачні соковиті грона з ягодами. Особливо цінуються сорти без кісточок. У 2025 році українські городники вже обрали своїх фаворитів — це сорти, які дають щедрий врожай, мають насичений солодкий смак і відмінно приживаються у нашому кліматі.
Які сорти винограду без кісточок обрати у 2025 році, щоб мати солодкі грона, кращі за мед, дізнавайтесь у нашій статті.
П'ять найкращих сортів винограду без кісточок в Україні
1. Кишмиш променистий — ранній урожай солодкого мускату
Один із найулюбленіших сортів серед українських дачників. Кишмиш променистий вирізняється великими рожевими ягодами з насиченим мускатним смаком.
Переваги сорту:
- безкісточковий;
- великі та красиві грона;
- солодкий мускатний смак;
- дозріває вже у серпні;
- стійкий до основних хвороб;
- підходить для свіжого вживання і продажу.
2. Юпітер — морозостійкий виноград із полуничним смаком
Цей сорт став справжнім відкриттям останніх років.
Юпітер — це американський гібрид із темно-синіми ягодами, які мають насичений полуничний присмак.
Головні переваги цього сорту:
- ягідний (полуничний) аромат та присмак;
- раннє дозрівання (кінець липня – початок серпня);
- безкісточковий;
- висока морозостійкість (витримує до -27°C);
- стійкий до грибкових захворювань;
- не потребує інтенсивного догляду.
3. Томпсон Сідліс — класика без кісточок для родзинок і свіжого споживання
Один із найстаріших, але перевірених сортів.
Його світло-зелені витягнуті ягоди мають легкий солодкий смак і тонку шкірку.
Переваги сорту Томпсон Сідліс:
- універсального призначення (їжа, родзинки, сушіння);
- безкісточковий;
- ніжна, соковита м'якоть;
- висока врожайність;
- любить тепло і сонце;
- добре транспортується.
4. Сомерсет Сідліс — яскравий полуничний смак
Серед нових сортів саме Сомерсет Сідліс підкорив серця городників. Його невеликі рожеві ягоди мають виражений полуничний смак.
Переваги саме цього сорту:
- яскравий полуничний смак;
- безкісточковий;
- рожеві ягоди привабливого кольору;
- підходить для вирощування у будь-якому регіоні України;
- висока стійкість до вітру та хвороб;
- відмінна транспортабельність.
5. Кишмиш Запорізький — перевірений фаворит з фіолетовими ягодами
Сорт української селекції, який ідеально пристосований до місцевих умов. Кишмиш Запорізький дає великі грона темно-фіолетового кольору з солодким, насиченим смаком.
Переваги сорту:
- стабільна врожайність;
- безкісточковий;
- насичений солодкий смак;
- добре переносить український клімат;
- висока морозостійкість;
- придатний для свіжого вживання та виноробства.
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