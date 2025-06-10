Який сорт винограду посадити 2025 року — п'ять солодких фаворитів без кісточок

Садівник збирає врожай винограду. Фото: istockphoto.com

Виноград — це справжня окраса будь якого саду або присадибної ділянки, яка створює затишний затінок й дарує смачні соковиті грона з ягодами. Особливо цінуються сорти без кісточок. У 2025 році українські городники вже обрали своїх фаворитів — це сорти, які дають щедрий врожай, мають насичений солодкий смак і відмінно приживаються у нашому кліматі.

Які сорти винограду без кісточок обрати у 2025 році, щоб мати солодкі грона, кращі за мед, дізнавайтесь у нашій статті.

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1. Кишмиш променистий — ранній урожай солодкого мускату

Один із найулюбленіших сортів серед українських дачників. Кишмиш променистий вирізняється великими рожевими ягодами з насиченим мускатним смаком.

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Переваги сорту:

безкісточковий;

великі та красиві грона;

солодкий мускатний смак;

дозріває вже у серпні;

стійкий до основних хвороб;

підходить для свіжого вживання і продажу.

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Великий врожай винограду Кишмиш променистий. Фото: google.com

2. Юпітер — морозостійкий виноград із полуничним смаком

Цей сорт став справжнім відкриттям останніх років.

Юпітер — це американський гібрид із темно-синіми ягодами, які мають насичений полуничний присмак.

Головні переваги цього сорту:

ягідний (полуничний) аромат та присмак;

раннє дозрівання (кінець липня – початок серпня);

безкісточковий;

висока морозостійкість (витримує до -27°C);

стійкий до грибкових захворювань;

не потребує інтенсивного догляду.

Садівник зрізає грона винограду. Фото: shutterstock.com

3. Томпсон Сідліс — класика без кісточок для родзинок і свіжого споживання

Один із найстаріших, але перевірених сортів.

Його світло-зелені витягнуті ягоди мають легкий солодкий смак і тонку шкірку.

Переваги сорту Томпсон Сідліс:

універсального призначення (їжа, родзинки, сушіння);

безкісточковий;

ніжна, соковита м'якоть;

висока врожайність;

любить тепло і сонце;

добре транспортується.

Садівник зрізає грона винограду. Фото: shutterstock.com

4. Сомерсет Сідліс — яскравий полуничний смак

Серед нових сортів саме Сомерсет Сідліс підкорив серця городників. Його невеликі рожеві ягоди мають виражений полуничний смак.

Переваги саме цього сорту:

яскравий полуничний смак;

безкісточковий;

рожеві ягоди привабливого кольору;

підходить для вирощування у будь-якому регіоні України;

висока стійкість до вітру та хвороб;

відмінна транспортабельність.

Сорт винограду Сомерсет Сідліс. Фото: vinograd.info

5. Кишмиш Запорізький — перевірений фаворит з фіолетовими ягодами

Сорт української селекції, який ідеально пристосований до місцевих умов. Кишмиш Запорізький дає великі грона темно-фіолетового кольору з солодким, насиченим смаком.

Переваги сорту:

стабільна врожайність;

безкісточковий;

насичений солодкий смак;

добре переносить український клімат;

висока морозостійкість;

придатний для свіжого вживання та виноробства.

Садівник зрізає грона винограду. Фото: fattoriamontecchio.com

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