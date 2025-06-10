Какой сорт винограда посадить в 2025 году — пять сладких фаворитов без косточек

Лучшие сорта винограда в Украине — урожай будет слаще меда
Виноград — это настоящее украшение любого сада или приусадебного участка, которое создает уютную тень и дарит вкусные сочные гроздья с ягодами. Особенно ценятся сорта без косточек. В 2025 году украинские огородники уже выбрали своих фаворитов — это сорта, которые дают щедрый урожай, имеют насыщенный сладкий вкус и отлично приживаются в нашем климате.
Какие сорта винограда без косточек выбрать в 2025 году, чтобы иметь сладкие гроздья лучше меда, узнавайте в нашей статье.
Пять лучших сортов винограда без косточек в Украине
1. Кишмиш лучистый — ранний урожай сладкого муската
Один из самых любимых сортов среди украинских дачников. Кишмиш лучистый отличается крупными розовыми ягодами с насыщенным мускатным вкусом.
Преимущества сорта:
- бескосточковый;
- большие и красивые грозди;
- сладкий мускатный вкус;
- созревает уже в августе;
- устойчив к основным болезням;
- подходит для свежего употребления и продажи.
2. Юпитер — морозостойкий виноград с клубничным вкусом
Этот сорт стал настоящим открытием последних лет.
Юпитер — это американский гибрид с темно-синими ягодами, которые имеют насыщенный клубничный привкус.
Главные преимущества этого сорта:
- ягодный (клубничный) аромат и привкус;
- раннее созревание (конец июля — начало августа);
- бескосточковый;
- высокая морозостойкость (выдерживает до -27°C);
- устойчив к грибковым заболеваниям;
- не требует интенсивного ухода.
3. Томпсон Сидлис — классика без косточек для изюма и свежего потребления
Один из самых старых, но проверенных сортов.
Его светло-зеленые вытянутые ягоды имеют легкий сладкий вкус и тонкую кожицу.
Преимущества сорта Томпсон Сидлис:
- универсального назначения (еда, изюм, сушка);
- бескосточковый;
- нежная, сочная мякоть;
- высокая урожайность;
- любит тепло и солнце;
- хорошо транспортируется.
4. Сомерсет Сидлис — яркий клубничный вкус
Среди новых сортов именно Сомерсет Сидлис покорил сердца огородников. Его небольшие розовые ягоды имеют выраженный клубничный вкус.
Преимущества именно этого сорта:
- яркий клубничный вкус;
- бескосточковый;
- розовые ягоды привлекательного цвета;
- подходит для выращивания в любом регионе Украины;
- высокая устойчивость к ветру и болезням;
- отличная транспортабельность.
5. Кишмиш Запорожский — проверенный фаворит с фиолетовыми ягодами
Сорт украинской селекции, который идеально приспособлен к местным условиям. Кишмиш Запорожский дает крупные грозди темно-фиолетового цвета со сладким, насыщенным вкусом.
Преимущества сорта:
- стабильная урожайность;
- бескосточковый;
- насыщенный сладкий вкус; насыщенный сладкий вкус;
- хорошо переносит украинский климат;
- высокая морозостойкость;
- пригоден для свежего употребления и виноделия.
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