Какой сорт винограда посадить в 2025 году — пять сладких фаворитов без косточек

Садовник собирает урожай винограда. Фото: istockphoto.com

Виноград — это настоящее украшение любого сада или приусадебного участка, которое создает уютную тень и дарит вкусные сочные гроздья с ягодами. Особенно ценятся сорта без косточек. В 2025 году украинские огородники уже выбрали своих фаворитов — это сорта, которые дают щедрый урожай, имеют насыщенный сладкий вкус и отлично приживаются в нашем климате.

Какие сорта винограда без косточек выбрать в 2025 году, чтобы иметь сладкие гроздья лучше меда, узнавайте в нашей статье.

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Пять лучших сортов винограда без косточек в Украине

1. Кишмиш лучистый — ранний урожай сладкого муската

Один из самых любимых сортов среди украинских дачников. Кишмиш лучистый отличается крупными розовыми ягодами с насыщенным мускатным вкусом.

Преимущества сорта:

бескосточковый;

большие и красивые грозди;

сладкий мускатный вкус;

созревает уже в августе;

устойчив к основным болезням;

подходит для свежего употребления и продажи.

Большой урожай винограда Кишмиш лучистый. Фото: google.com

2. Юпитер — морозостойкий виноград с клубничным вкусом

Этот сорт стал настоящим открытием последних лет.

Юпитер — это американский гибрид с темно-синими ягодами, которые имеют насыщенный клубничный привкус.

Главные преимущества этого сорта:

ягодный (клубничный) аромат и привкус;

раннее созревание (конец июля — начало августа);

бескосточковый;

высокая морозостойкость (выдерживает до -27°C);

устойчив к грибковым заболеваниям;

не требует интенсивного ухода.

Садовод срезает грозди винограда. Фото: shutterstock.com

3. Томпсон Сидлис — классика без косточек для изюма и свежего потребления

Один из самых старых, но проверенных сортов.

Его светло-зеленые вытянутые ягоды имеют легкий сладкий вкус и тонкую кожицу.

Преимущества сорта Томпсон Сидлис:

универсального назначения (еда, изюм, сушка);

бескосточковый;

нежная, сочная мякоть;

высокая урожайность;

любит тепло и солнце;

хорошо транспортируется.

Садовник срезает грозди винограда. Фото: shutterstock.com

4. Сомерсет Сидлис — яркий клубничный вкус

Среди новых сортов именно Сомерсет Сидлис покорил сердца огородников. Его небольшие розовые ягоды имеют выраженный клубничный вкус.

Преимущества именно этого сорта:

яркий клубничный вкус;

бескосточковый;

розовые ягоды привлекательного цвета;

подходит для выращивания в любом регионе Украины;

высокая устойчивость к ветру и болезням;

отличная транспортабельность.

Сорт винограда Сомерсет Сидлис. Фото: vinograd.info

5. Кишмиш Запорожский — проверенный фаворит с фиолетовыми ягодами

Сорт украинской селекции, который идеально приспособлен к местным условиям. Кишмиш Запорожский дает крупные грозди темно-фиолетового цвета со сладким, насыщенным вкусом.

Преимущества сорта:

стабильная урожайность;

бескосточковый;

насыщенный сладкий вкус; насыщенный сладкий вкус;

хорошо переносит украинский климат;

высокая морозостойкость;

пригоден для свежего употребления и виноделия.

Садовник срезает грозди винограда. Фото: fattoriamontecchio.com

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