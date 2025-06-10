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Главная Дом Лучшие сорта винограда в Украине — урожай будет слаще меда

Лучшие сорта винограда в Украине — урожай будет слаще меда

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Дата публикации 10 июня 2025 03:13
Какой сорт винограда посадить в 2025 году — пять сладких фаворитов без косточек
Садовник собирает урожай винограда. Фото: istockphoto.com

Виноград — это настоящее украшение любого сада или приусадебного участка, которое создает уютную тень и дарит вкусные сочные гроздья с ягодами. Особенно ценятся сорта без косточек. В 2025 году украинские огородники уже выбрали своих фаворитов — это сорта, которые дают щедрый урожай, имеют насыщенный сладкий вкус и отлично приживаются в нашем климате.

Какие сорта винограда без косточек выбрать в 2025 году, чтобы иметь сладкие гроздья лучше меда, узнавайте в нашей статье.

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Пять лучших сортов винограда без косточек в Украине

1. Кишмиш лучистый — ранний урожай сладкого муската

Один из самых любимых сортов среди украинских дачников. Кишмиш лучистый отличается крупными розовыми ягодами с насыщенным мускатным вкусом.

Преимущества сорта:

  • бескосточковый;
  • большие и красивые грозди;
  • сладкий мускатный вкус;
  • созревает уже в августе;
  • устойчив к основным болезням;
  • подходит для свежего употребления и продажи.

 

Пять лучших сортов винограда без косточек в Украине
Большой урожай винограда Кишмиш лучистый. Фото: google.com

2. Юпитер — морозостойкий виноград с клубничным вкусом

Этот сорт стал настоящим открытием последних лет.
Юпитер — это американский гибрид с темно-синими ягодами, которые имеют насыщенный клубничный привкус.

Главные преимущества этого сорта:

  • ягодный (клубничный) аромат и привкус;
  • раннее созревание (конец июля — начало августа);
  • бескосточковый;
  • высокая морозостойкость (выдерживает до -27°C);
  • устойчив к грибковым заболеваниям;
  • не требует интенсивного ухода.

 

Лучшие сорта винограда в Украине
Садовод срезает грозди винограда. Фото: shutterstock.com

3. Томпсон Сидлис — классика без косточек для изюма и свежего потребления

Один из самых старых, но проверенных сортов.
Его светло-зеленые вытянутые ягоды имеют легкий сладкий вкус и тонкую кожицу.

Преимущества сорта Томпсон Сидлис:

  • универсального назначения (еда, изюм, сушка);
  • бескосточковый;
  • нежная, сочная мякоть;
  • высокая урожайность;
  • любит тепло и солнце;
  • хорошо транспортируется.

 

Какой сорт винограда посадить в 2025 году
Садовник срезает грозди винограда. Фото: shutterstock.com

4. Сомерсет Сидлис — яркий клубничный вкус

Среди новых сортов именно Сомерсет Сидлис покорил сердца огородников. Его небольшие розовые ягоды имеют выраженный клубничный вкус.

Преимущества именно этого сорта:

  • яркий клубничный вкус;
  • бескосточковый;
  • розовые ягоды привлекательного цвета;
  • подходит для выращивания в любом регионе Украины;
  • высокая устойчивость к ветру и болезням;
  • отличная транспортабельность.

 

Какой сорт винограда посадить в саду в Украине
Сорт винограда Сомерсет Сидлис. Фото: vinograd.info

5. Кишмиш Запорожский — проверенный фаворит с фиолетовыми ягодами

Сорт украинской селекции, который идеально приспособлен к местным условиям. Кишмиш Запорожский дает крупные грозди темно-фиолетового цвета со сладким, насыщенным вкусом.

Преимущества сорта:

  • стабильная урожайность;
  • бескосточковый;
  • насыщенный сладкий вкус; насыщенный сладкий вкус;
  • хорошо переносит украинский климат;
  • высокая морозостойкость;
  • пригоден для свежего употребления и виноделия.

 

Какие сорта винограда без косточек дадут самый большой и самый сладкий урожай
Садовник срезает грозди винограда. Фото: fattoriamontecchio.com

Ранее мы писали, как защитить виноград от различных болезней народными методами.

Напомним, мы сообщали, что посадить возле винограда, чтобы повысить его урожайность.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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